Путин отчитал кабмин за невыполненное поручение

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин в ходе совещания высказал критику в адрес кабмина. Он подчеркнул, что чиновники не выполнили его поручение, касавшееся оптимизации законодательства в сферах образования, физкультуры и спорта, сообщает ТАСС.

Глава государства констатировал, что необходимость касательно «гармонизации» законов неоднократно обсуждалась на различных совещаниях.

Президент подчеркнул, что речь идет не о личных пожеланиях. Это может быть одной из мер для того, чтобы звезды спорта активнее занимались тренерской деятельностью.

Путин напомнил, что соответствующее поручение кабмин получил уже давно. Еще в конце прошлого года задача подлежала выполнению. На сегодняшний день ничего в этом направлении не изменилось, констатировал глава государства.

Также Путин отметил, что нужно в России добиться того, чтобы занятия физкультурой проходили бы повсеместно. Вместо модной тенденции они должны стать хорошей привычкой среди граждан.