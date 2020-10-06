Линдси Снелл: Турция перебрасывает опытных боевиков из Ливии в Азербайджан

Триполи, 6 октября. Американская журналистка Линдси Снелл заявила, что Турция перебрасывает опытных иностранных наемников из Ливии в Азербайджан.

В ее Twitter-аккаунте появилось сообщение, что Анкара продолжает поставлять террористов в североафриканскую страну, в которой уже несколько месяцев нет боевых действий. По словам журналистки, джихадистов, доказавших свои навыки на операциях в рамках ливийского кризиса, отправляют в Баку. На места опытных наемников Турция перебрасывает новых.

Although Turkey has been sending Syrians to Azerbaijan, and the ones in Libya haven’t seen combat since June, they are still sending new batches to Libya (to replace the tried-and-true mercenaries who will be sent to Azerbaijan, mostly.) https://t.co/CD5wwMmQ29 — Lindsey Snell (@LindseySnell) October 5, 2020

Незадолго до этого ряд стран подтвердили, что Турция доставляет боевиков для участия в военных действиях в Нагорном Карабахе. МИД РФ высказал озабоченность переброской террористов в зону конфликта. Соединенные Штаты Америки заявили, что авиарейсы между Турцией и Азербайджаном доказывают транспортировку боевиков.

Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халед Махджуб подтвердил, что тысячи иностранных наемников вылетают из североафриканской страны в направлении Азербайджана. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад считает, что Анкара должна понести ответственность за дестабилизацию отношений Еревана и Баку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция заинтересована в разжигании военных действий для дальнейшей экспансии Кавказа и укрепления своего влияния в регионе.