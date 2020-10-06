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Линдси Снелл: Турция перебрасывает опытных боевиков из Ливии в Азербайджан

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Линдси Снелл: Турция перебрасывает опытных боевиков из Ливии в Азербайджан

Триполи, 6 октября. Американская журналистка Линдси Снелл заявила, что Турция перебрасывает опытных иностранных наемников из Ливии в Азербайджан.

В ее Twitter-аккаунте появилось сообщение, что Анкара продолжает поставлять террористов в североафриканскую страну, в которой уже несколько месяцев нет боевых действий. По словам журналистки, джихадистов, доказавших свои навыки на операциях в рамках ливийского кризиса, отправляют в Баку. На места опытных наемников Турция перебрасывает новых.

Незадолго до этого ряд стран подтвердили, что Турция доставляет боевиков для участия в военных действиях в Нагорном Карабахе. МИД РФ высказал озабоченность переброской террористов в зону конфликта. Соединенные Штаты Америки заявили, что авиарейсы между Турцией и Азербайджаном доказывают транспортировку боевиков.

Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халед Махджуб подтвердил, что тысячи иностранных наемников вылетают из североафриканской страны в направлении Азербайджана. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад считает, что Анкара должна понести ответственность за дестабилизацию отношений Еревана и Баку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция заинтересована в разжигании военных действий для дальнейшей экспансии Кавказа и укрепления своего влияния в регионе.

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