Линдси Снелл: Турция перебрасывает опытных боевиков из Ливии в Азербайджан

Триполи, 6 октября. Американская журналистка Линдси Снелл заявила, что Турция перебрасывает опытных иностранных наемников из Ливии в Азербайджан.

В ее Twitter-аккаунте появилось сообщение, что Анкара продолжает поставлять террористов в североафриканскую страну, в которой уже несколько месяцев нет боевых действий. По словам журналистки, джихадистов, доказавших свои навыки на операциях в рамках ливийского кризиса, отправляют в Баку. На места опытных наемников Турция перебрасывает новых.

Although Turkey has been sending Syrians to Azerbaijan, and the ones in Libya haven’t seen combat since June, they are still sending new batches to Libya (to replace the tried-and-true mercenaries who will be sent to Azerbaijan, mostly.) https://t.co/CD5wwMmQ29