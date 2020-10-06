СК возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Москва, 6 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Основателем монастыря является отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов). Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», а также ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». В ведомстве отметили, что над детьми в монастыре издевались с 2004 по 2019 год.

«Противоправные действия в отношении четверых детей совершались в период проживания несовершеннолетних на территории монастыря без своих законных представителей», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится следствие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее отрицавшего коронавирус и захватившего женский монастырь на Урале схимонаха Сергия отлучили от церкви. В своих выступлениях он призывал не соблюдать режим самоизоляции, уничтожать вышки 5G, а также утверждал, что коронавируса не существует.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм об этом монастыре. В процессе съемок сторонники Романова разбили камеру и сломали руку режиссеру проекта Сергею Ерженкову.