Песков заявил о молчании ФРГ по делу Навального

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью РИА Новости дело блогера Алексея Навального, которого якобы отравили. Чиновник отметил, что Германия до сих пор не предоставила никаких данных по инциденту с россиянином.

Ранее основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) вновь обвинил в своем «отравлении» российские спецслужбы, которые, как утверждает Навальный, действовали якобы по приказу президента России.

У Пескова поинтересовались, намерены ли российские власти подать в суд на блогера за клевету или не будут обращать внимание на одиозные выпады Навального.

«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», — сказал представитель Кремля.

В конце августа Навальный возвращался из Томска в Москву, и ему стало плохо на борту самолета. Воздушное судно приземлилось в Омск, блогеру оказали всю необходимую помощь. Однако позднее Навального перевезли по просьбе родственников в Германию, где он «лечился» в клинике «Шарите».

Многие российские политики заявили, что Навальный сотрудничает со спецслужбами Запада. Песков до этого говорил, что заявления блогера о якобы причастности главы государства к его «отравлению» сфабрикованы для него американскими спецслужбами.

Ранее бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт заявил, что основатель ФБК вполне может быть связан с Центральным разведывательным управлением, поскольку такую практику западные страны часто используют.