Мы уже привыкли, что конституция Соединенных Штатов гарантирует «правосудие для всех». При этом в 2020 году в ходе предвыборной кампании мы можем видеть, что одни американские граждане являются неприкосновенными перед законом. В то же время другие, тоже граждане США, которые обладают такими же правами де-юре, должны отправиться за решетку не за доказанное преступление, а просто по подозрению в совершении такового. Проще говоря, Сенат США практически единогласно отказался расследовать противоправные и коррупционные действия Джо Байдена, тем самым нарушив основной американский закон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В этой ситуации не стоит забывать о том, что США позиционируют себя как нацию, обладающую моральным превосходством над другими. При этом они требуют соблюдения правил как от своих союзников, так и от своих противников. В любом случае, они заявляют о том, что могут судить любого. Но удивляет тот факт, что они без малейших колебаний предают продвигаемые ими же принципы. И случай Джо Байдена является очередным тому подтверждением.

Расист и шовинист

Если кто-то думает, что Джо Байден не расист, не шовинист, не консерватор и не радикал, то он глубоко ошибается. Байден доказывал обратное на протяжение всех лет, которые он находится во власти.

Байден с 1973 года работал исключительно государственным служащим, но каким-то удивительным образом сколотил себе состояние, которое не менее удивительным образом оказалось заработанным его второй женой. Казалось бы, налицо факт коррупции, но никто не выражает даже желания выяснить, откуда у «сонного Джо», который практически никогда не работал, такое состояние, связи и влияние. И это в то время как соответствующие органы буквально под лупой рассматривают все налоговые декларации Дональда Трампа.

Как показывает практика, у американцев очень короткая память. Они не помнят того, что им сказали в новостях вчера, и они свято уверены в том, что им сказали в новостях сегодня. Одной из главных тем критики Байдена в отношении Трампа является расизм. При этом мало кто помнит, что именно Джо, явно страдающий старческой деменцией, является автором и главным сторонником закона, согласно которому черные американцы и выходцы из Латинской Америки на территории США до сих отправляются за решетку только потому, что белые полицейские считают их подозрительными.

Смена приоритетов

Не стоит забывать о том, что приоритетом Джо Байдена является не внутренняя, а внешняя политика Соединенных Штатов. В каких странах находятся военные базы США, ему гораздо важнее того, сколько американских семей регулярно страдают от голода и живут в глубочайшей бедности.

Не стоит забывать и о том, что Джо Байден напрямую заинтересован в уничтожении Донбасса. Ведь именно на его территории компания семьи Байденов собиралась добывать сланцевый газ.