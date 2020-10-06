Парламентские выборы в Киргизии признали недействительными

Бишкек, 6 октября. Члены Центризбиркома Киргизии приняли решение о том, что парламентский выборы 4 октября являются недействительными. Сообщение об этом опубликовано на сайте государственной структуры.

Ранее о решении ЦИК рассказала через Facebook сотрудник ведомства Гульнара Джурабаева.

Напомним, что с десяток партий не смог пробиться в парламент республики. Сторонники политических организаций вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство. Среди них были и представители партии «Социал-демократы Кыргызстана», которую возглавляет сын экс-президента страны Сейитбек Атамбаев.

Общественность требовала провести повторное голосование, ссылаясь на подкупы в ходе народного волеизъявления.

Отметим, что несогласные смогли проникнуть в СИЗО, подведомственное ГКНБ. Оттуда они освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева.