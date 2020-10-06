Ереван принимает беженцев из Нагорного Карабаха

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума находится в Ереване, куда стекаются беженцы из городов и поселков Нагорного Карабаха. Он пообщался с жителями Степанакерта и Мартуни, которые вынужденно покинули свои дома, людьми, которые приняли их в столице Армении, и волонтерами, которые собирают помощь для фронта.

Война в Нагорном Карабахе продолжается уже десятый день. Как выразился накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян — война не на жизнь, а на смерть. Глава государства призвал граждан в массовом порядке отправляться на фронт, сравнив происходящее в Карабахе с Сардарапатским сражением 1918 года, в котором армяне одержали победу над турецкой армией.

Никол Пашинян призвал добровольцев брать с собой «каски, бронежилеты и зимние бушлаты», видимо, намекая на то, что конфликт может затянуться.

А тем временем в Степанакерте и других карабахских городах, особенно прифронтовых, ситуация становится совсем невыносимой. Бомбежки учащаются, применяется все более смертоносное вооружение. Вся столица усеяна «хвостами», остающимися от ракет РСЗО «Смерч». Сирены не стихают, а жители города остались в результате азербайджанских ракетных ударов без света, газа и Интернета.

Неспокойно и на информационном поле боя. Новостей с передовой мало. Есть подозрения, что обе стороны завышают потери противника и занижают свои. Я уже не говорю о взаимных обвинениях и видеозаписях с трупами и разрушениями. При этом постоянно поступающие сообщения о якобы взятых или отбитых районах крайне сложно проверить.

Единственное, что не вызывает сомнений — это то, что интенсивность боевых действий нарастает. По Степанакерту, где я провел почти неделю, бьют с каждым днем все сильнее. И люди это терпят. Карабахцы вообще народ терпеливый и бесстрашный. А об их упрямости среди армян ходят легенды. К тому же это очень воинственные и гордые люди. Я слышал, как их называют «армянскими чеченцами». И шутят, мол, когда в Карабахе рождается мальчик — это будущий солдат, а девочка — медсестра. Третьего не дано.

Но даже каменным карабахцам бывает больно. Ведь силы объективно не равны. У Азербайджана и оружия больше, и людей. А самое главное, за Баку стоит Турция (или, вернее сказать, Баку за Турцией, как за стеной). Турецкое же руководство, несмотря на то, что весь мир призывает к прекращению огня, поддерживает карабахскую бойню и словом, и делом.

Из-за этого с каждым днем все больше мирных жителей решают покинуть Нагорный Карабах — ради своих детей. Отцы, братья и мужья остаются. Я не встретил в Карабахе ни одного мужчины, который захотел бы уехать. Были те, кто вывозили беженцев, но сами обещали непременно вернуться.

Женщины, дети и старики отправляются преимущественно в Армению (реже вглубь республики). Там принимают их, как родных. Для армян Еревана и других городов, все, что происходит сейчас в НКР — личная трагедия. У многих там родственники, другие и сами имеют карабахские корни. В конце концов, там живут такие же армяне. И сегодня — уверены в Армении — они стоят на пороге нового геноцида.