Чрезмерно большие брови и губы Брежневой ужаснули фанатов

Москва, 6 октября. Популярная российская певица Вера Брежнева наглядно продемонстрировала, как могла бы выглядеть, если бы воспользовалась услугами пластического хирурга. Исполнительница опубликовала снимок, на котором ее внешность была изменена до неузнаваемости с помощью специального фильтра.

Так, певица решила примерить новый нос, чрезмерно пухлые губы и внушительных размеров брови. Брежневу порадовала реакция ужаснувшихся новым образом исполнительницы подписчиков на снимок, после которого фанаты буквально взорвали ей директ.

«Я так рада, что вам понравился мой натюрель», — иронично отметила Брежнева.

Стоит отметить, что недавно певица посещала пластического хирурга. Однако, по словам самой Брежневой, ее интересовал вопрос омоложения, а не подгона себя под современные стандарты красоты. Артистка решила обратиться к специалисту после поступившей в ее адрес критики. Фанаты заявили, что у нее «постарело» лицо. Ей посоветовали взять консультацию у специалиста на тему возможной блефаропластики.

Брежнева была приятно удивлена тем, что специалист не увидел необходимости в хирургическом вмешательстве. Она похвасталась подписчикам, что на приеме ее внешность была удостоена комплиментом.

«Сказал: «Рано тебе еще, красавица», — процитировала певица хирурга.

Ранее фанаты бросились утешать иронизировавшую над своим «почтенным» возрастом Брежневу. Поклонники всерьез восприняли слова поп-исполнительницы и решили поддержать бывшую солистку «ВИА Гры». Они отметили, что с каждым годом звезда становится все моложе и моложе.