Аксенов пригрозил увольнениями за неосвоение бюджета в Крыму

Симферополь, 6 октября. Крыму предстоит научиться жить более экономно — в следующем году денег в регион из федерального бюджета поступит меньше почти на 600 миллионов. Об этом доложила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико на заседании совета министров, передает корреспондент ФАН.

Она отметила, что в Крыму неудовлетворительно идет осваивание выделенных в регион денег, из-за этого в следующем году бюджет на регион будет уменьшен.

«Уже на 4% уменьшена сумма субсидий, выросли субвенции. Мы должны очень аккуратно относиться к выполнению кассового плана и бюджета», — сообщила Ирина Кивико.

По словам министра, 5 октября состоялись парламентские слушания, где уже был представлен проект федерального бюджета на 2021 год. И в следующем году в Крым планируется направить 2 миллиарда 849 миллионов рублей. Для сравнения — в 2020 году в бюджет полуострова поступило 3 миллиарда 469 миллионов рублей.

Сумма, которую планируют датировать в регион, снизилась на 17,8%. Это происходит из-за того, что профильные министры региона не успевают осваивать выделенный бюджет.

«Динамика слабая, кассовый расход по муниципальным образованиям сейчас 53% от годового объема, по республиканским органам власти — 60%. Большинство из вас находится в зоне риска, правильное бюджетное планирование говорит о профессионализме того, кто управляет, для тех, кто подводит, будет увольнение по статье», — сообщил Сергей Аксенов.

Он также пояснил, что за кассовым расходом в Крыму следят главы регионов и профильные министры.

«У всех была возможность до 1 сентября пересмотреть свои бюджетные планы, сверить свои возможности с кассовым планом, и до конца года принять управленческие решения. За каждой копейкой стоит конкретное мероприятие от ремонта дорог, сетей кровли до выплаты зарплат или социальных выплат конкретному человеку. Если у нас не будет кассового расхода, значит, деньги не дойдут до адресата», — констатировал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что с учетом дефицита средств в стране, с учетом того внимания, которое уделяет расходованию средств президент России Владимир Путин, и учитывая льготы, связанные с отменой 44-го федерального закона в регионе, оправдания в части невыполнения бюджета этого года приниматься не будут.