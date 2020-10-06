Вирусолог объяснил, как найти ген – убийцу коронавируса в своем организме

Возможность найти ген — убийцу коронавируса в своем организме будет доступна, когда медицинские лаборатории отработают систему тестирования на определенные белки в клетках организма человека. Об этом в интервью ФАН заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что люди, обладающие некоторыми генными мутациями, не могут быть инфицированы COVID-19. Отмечается, что определенные изменения в генах в состоянии затруднить (или, наоборот, облегчить) проникновение коронавируса в клетки человеческого организма. Таким образом, выявление «генетических вариантов» позволяет находить как «счастливчиков», которые защищены от инфекции, так и тех, кому повезло значительно меньше — именно эти пациенты чаще всего подвергаются тяжелому течению заболевания COVID-19.

«Так действительно может быть, — считает Аграновский. — Вирус, попав в организм, должен найти определенный рецептор в клетках человека, захватившись за него одним из своих «шипов» — только тогда он сможет попасть внутрь нее, инфицировав таким образом своего «хозяина». И вот, если в этих рецепторах присутствуют какие-то мутации, это может усложнить проникновение через них коронавируса, и заражение организма может оказаться сильно затруднено».

Такие люди, добавил вирусолог, с рождения обладают сильнейшим иммунитетом к COVID-19.

«Возможны, конечно, другие механизмы и другие белки в человеческих клетках, которые препятствуют продуктивному размножению коронавируса», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН также объяснил, возможно ли найти у себя заветную мутацию, чтобы навсегда перестать беспокоиться о возможном заражении смертельной болезнью и начать жить полной жизнью, избавив себя от бесконечной дезинфекции рук. По его словам, если система генного тестирования на определенные белки в лабораториях уже отработана, в этом нет большой сложности.

«Возможно, будет применена полимеразная цепная реакция, чтобы выявить вот такой ген и установить, в какой именно форме он находится — X или Y, — сказал Аграновский. — Но, если тест не отработан, специалистам предстоит в определенной степени «ручная работа» на молекулярно-биологическом уровне. В таком случае выявление гена займет значительно больше времени — а тем, кто захочет провериться, откажут, поскольку лаборатории еще не будут располагать необходимым оборудованием».

Вирусолог прокомментировал также исследование ученых из США, согласно которому лица, переболевшие сезонным ОРВИ, могли получить иммунитет к COVID-19.

«Вопрос этот не совсем определенный, — признал эксперт. — Известны случаи, когда какие-то инфекции или вакцинирование против них защищали также и от других возбудителей. Так может быть и в отношении коронавируса».

Напомним, по состоянию на 6 октября всего в мире выявлено 35 504 196 случаев заболевания COVID-19. При этом 24 765 669 человек вылечились, а 1 044 311 погибли. Число заболевших в России — 1 237 504 (988 576 — выздоровели, 21 663 — скончались).