Киев, 6 октября. Формулировка некоторых пунктов Минских соглашений вызвала критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Да и сам формат переговорной площадки перестал устраивать главу государства, о чем он сказал в интервью изданию Politico.

Зеленский констатировал, что с начала боевых действий на востоке возникла необходимость и были подписаны договоренности, создана Трехсторонняя контактная группа.

«Я лично недоволен тем форматом «Минска» и последовательностью, и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата», — сказал президент.

Однако он констатировал, что «минский» формат остается единственным, в рамках которого ведется взаимодействие по Донбассу.

Напомним, что в 2020 году власти Киева заявили о том, что не намерены вносить изменения в законодательство, согласно Минским соглашениям. Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в стране сами решат, какие законы необходимы.

Российское внешнеполитическое ведомство считает, что Украина должна четко обозначить свою позицию. Либо Киев выполняет взятые на себя обязательства, либо признается в нежелании или неспособности сделать обещанное.