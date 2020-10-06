Минтруд сообщил о занижении прожиточного минимума в 61 регионе России

Москва, 6 октября. Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что размер прожиточного минимума в 61 субъекте страны занижен. Об этом он сказал на заседании соцкомитета Совета Федерации.

«Мы проанализировали прожиточный минимум в разрезе субъектов РФ. <…> В 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен. Причем он занижен от 5% до 36% в разных субъектах», — указал Котяков.

По его словам, около 11 российских субъектов имеют размер прожиточного минимума сопоставимый тому значению, которое указано в расчетной модели Минтруда. В других субъектах прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам превышает заданные показатели.

«Мы понимаем, что в отдельных субъектах заниженный прожиточный минимум на 30% говорит только об одном — мы видим недофинансирование даже для минимального набора, который люди должны иметь для обеспечения своей повседневной жизни», — отметил Антон Котяков.

Глава министерства ранее сообщил, что в России могут изменить методику расчета прожиточного минимума. По его словам, его могут установить на уровне 44,2% среднедушевого дохода, а не рассчитывать как стоимость потребительской корзины.