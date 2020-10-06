Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили 2020 года

Москва, 6 октября. Журналист и бывший ведущий популярной автомобильной телепередачи Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2020 года в двух категориях премии News UK Motor Awards. Об этом пишет Auto.ru.

Так, в номинации «суперкар года» эксперт отдал свой выбор винтажному купе Eagle Lightweight GT. Автомобиль является развитием проекта Spyder GT, сама же фирма Eagle специализируется на репликах классических Ягуаров. Машина развивает 380 лошадиных сил, имеет полностью алюмини­евый кузов и двигатель собственной конструкции объемом 4,7 литра.

Интерьер машины приспособлен для дальних поездок, а на сборку каждого Lightweight GT уходит до 8 тысяч человеко­часов. Таких спорткаров британская компания собирает только два в год.

Что касается номинации «народный автомобиль», то в ней Кларксон выбрал хэтчбек Mini John Cooper Works GP, под капотом которого установлен 306-сильный 2-литровый турбомотор, с помощью которого авто может разгоняться с места до первой «сотни» за 5,2 секунды.

Отмечается, что в Россию только 30 таких «куперов», но в первый же день старта приема заказов все они были моментально раскуплены.

В других номинациях лучшие автомобили выбирали британские СМИ. В список победителей вошли Opel Corsa-e, Porsche Taycan, Volkswagen Golf, Honda E, Ford Puma, Volvo XC90 Recharge и Land Rover Defender.