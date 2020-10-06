В Госдуме назвали перспективным «нормандский формат»

Москва, 6 октября. Необходимо активизировать диалог стран «нормандского формата», так как его возможности не исчерпаны. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ФАН.

«Мы считаем, что диалог, который мы инициировали совместно для того, чтобы парламентское измерение было более эффективным, объединяя, в том числе, Бундестаг, парламент Франции, Украины и России для урегулирования ситуации на Украине, должен быть еще более активно задействован», — сказал он после встречи с главой политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

По словам Вячеслава Володина, возможности диалога стран «нормандского формата» не исчерпаны. Он убежден, что именно в парламентском измерении возможно обсуждать многие вопросы.

«Все парламенты строятся на многопартийной основе, и есть те, кто хочет, чтобы как можно быстрее пришел мир на Украину, — сказал он. — Мой коллега представляет как раз такую политическую силу в украинском парламенте. Наши коллеги из Германии и Франции неоднократно говорили, что они заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине».

Спикер Госдумы отметил, что нужно развивать отношения между Государственной думой и Верховной радой Украины, «и хорошо, что здоровые силы на Украине делают все от них зависящее для мира, для восстановления нормальной работы экономики».

«Объединяя усилия здоровых сил, мы сможем как можно быстрее покончить с проблемами, которые беспокоят граждан Украины, и, конечно, беспокоят граждан нашей страны. У нас самая большая граница, история наших народов исчисляется веками», — сказал он.

В ходе встречи Вячеслав Володин и Виктор Медведчук также обсудили влияние пандемии COVID-19 на диалог государств нормандской четверки. Участники встречи убеждены, что решение многих вопросов можно найти именно в рамках парламентского измерения.

Одним из важнейших достижений работы «нормандской четверки» стали Минские соглашения, которые Украина последовательно саботирует и отказывается выполнять, включая пункт о проведении выборов в Донбассе.

Напомним, комплекс мер по выполнению Минских соглашений был принят в феврале 2015 года на саммите в столице Белоруссии руководителями России, Франции, Германии и Украины и подписан Контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе. За прошедшие пять лет Киев фактически не выполнил ни один из пунктов документа.