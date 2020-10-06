ДНР попала под гранатометный огонь ВСУ

Донецк, 6 октября. В ДНР заявили о том, что подразделения украинских силовиков дважды за минувшие сутки обстреляли территорию республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — девять единиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под огнем украинских военных оказался район населенного пункта Ленинское на юге республики. Для обстрелов ВСУ применяли гранатометы.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что план Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе уже «лежит на столе», а завершает его то, «чего так ждет украинский народ».