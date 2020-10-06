Пенсионерам в России будут выдавать удостоверение в виде пластиковой карты

Москва, 6 октября. Пенсионеры в России смогут получить в отделениях Пенсионного фонда удостоверение о своем статусе в виде пластиковой карточки. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ФАН.

«Пенсионное удостоверение нам необходимо для небольших населенных пунктов, где отсутствует доступ к глобальным информационным системам, а людям нужно подтвердить свои права», — сказал он на заседании комитета Совфеда по соцполитике.

Антон Котяков рассказал, что ведомство внесло соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы закрепить вид нового свидетельства пенсионера. По его словам, документ будет выглядеть как пластиковая карта, которую пенсионер сможет получить по своему желанию в отделениях Пенсионного фона России.

«Пенсионный фонд будет выпускать удостоверения самостоятельно. В ближайшее время желающие смогут его получить и начать пользоваться», — добавил министр.

Отметим, с 1 января 2015 года россияне вместо удостоверения получают справку о назначении им пенсии. Пенсионерам нужно предъявлять ее для подтверждения своего статуса при оформлении социальной карты для проезда на общественном транспорте, в некоторых аптеках, магазинах для получения скидок и в ряде иных случаев.