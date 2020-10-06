Экс-секретарь Совбеза Украины обвинил власти в обмане жителей Донбасса

Киев, 6 октября. Власти Киева неоднократно громко обещали, что жители подконтрольной части Донбасса станут жить лучше. Однако на практике ситуация не меняется, обещанное не выполнено. Упрек высказал бывший советник секретаря Совбеза Украины Сергей Сивохо, сообщает канал «Наш».

Экс-чиновник подчеркнул, что он говорит о той ситуации, которую лицезреет лично. Сивохо, по его словам, неоднократно бывал в данном районе и убедился, как там несладко живется местному населению.

Он обратил внимание, что диалога с властью у людей нет по причине того, что проблемами не занимаются ни чиновники, ни депутаты. Сивохо констатировал, что живущие в прифронтовой зоне не припомнят, когда к ним приезжали члены Верховной рады или губернатор.

«Они в глаза не видели ни своего губернатора, ни киевских чиновников, ни тем более нардепов, которые очень много разговаривают, но практически ничего не делают ни для мирного процесса, ни для этих людей», — сказал политик.

По мнению Сивохо, сравнительно небольшая сумма из украинского бюджета могла бы помочь в решении массы проблем в прифронтовой зоне. Однако в Киеве ведут себя так, будто в районе Донбассе все относительно нормально.

Сивохо привел пример, что в одном из поселков люди опять остались без света, воды и газа. Вот только очевидные вещи в Верховной раде традиционно игнорируют, хотя речь идет о благополучии сограждан, подчеркнул политик.