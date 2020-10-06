Бледанс восхитилась первым снегом на Алтае

Горно-Алтайск, 6 октября. 51-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс уже порадовалась первому снегу. Этой новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Бледанс, которая тщательно следит за своим здоровьем, отправилась в специализированную клинику Алтай. На курорте в Южной Сибири знаменитость не только проходит различные процедуры, но и активно проводит время. Утро 6 октября выдалось особенно богатым на впечатления — на Алтае выпал первый снег, и наступила настоящая зима.

Эвелина поспешила рассказать об этом своим подписчикам. На ролике, который она выложила в Сеть, видны сугробы внушительных размеров. При этом снегопад, судя по всему, не думает заканчиваться.

«Проснулись, а нас занесло! Но, мы утренних активностей не пропускаем! Хотелось, конечно, поваляться», — пишет Бледанс.

Недавно Эвелина Бледанс призналась в самой большой ошибке прошлого. В своем Instagram артистка опубликовала откровенный пост, в котором поделилась итогами переосмысления пережитого.

«Оглядываясь на свою жизнь, я поняла, что многое бы сделала по-другому. Многие говорят, что главное — ни о чем не жалеть. Но я сожалею о многих вещах и не верю тем, кто так говорит. Они просто не хотят смотреть глубже», — уверена звезда.

Ранее актриса рассказала фанатам, почему наблюдается в онкоцентре. Звезда объясняет это плохой наследственностью. Несколько лет назад в ее семье произошла трагедия — от рака умерла мама Эвелины, что и заставило Бледанс регулярно посещать специалистов.