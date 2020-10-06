Путин поручил до конца года выбрать стратегию по развитию спорта в России

Москва, 6 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять стратегию по развитию спорта в России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры, пишет РИА Новости.

Глава государства уточнил, что в этом документе необходимо будет предусмотреть меры для сохранения физической активности граждан и спортсменов на случай новых ограничений в будущем. Он также обратил внимание на то, что предложения на этот счет уже подготовили члены совета по развитию физкультуры.

«Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года», — подчеркнул он.

Напомним, российские спортсмены смогли вернуться к тренировках в нормальных условиях — на своих спортивных базах 25 мая. Многим за время вынужденного карантина пришлось непросто. О полноценных тренировках в квартирах речи не шло, хотя все как могли тренировались дома, чтобы не терять форму.

8 июля на фоне улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в тех или иных субъектах РФ Минспорт России разрешил возобновить проведение всероссийских и международных спортивных мероприятий на территории страны.

4 августа ведомство разработало и согласовало с Роспотребнадзором регламент по их организации и проведению в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В нем, в частности, указывалось, что организатор мероприятий должен обязан обеспечить для участников и персонала измерение температуры, тестирование на коронавирус, предоставить средства индивидуальной защиты.