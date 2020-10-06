Путин заявил о росте продолжительности жизни россиян

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за 10 лет увеличилась на 4,5 года. Об этом глава российского государства сказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Владимир Путин призвал сохранить эту позитивную динамику.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 лет, это хороший показатель», — подчеркнул президент РФ.

В январе этого года Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, что на восемь лет больше, чем в 2000 году.