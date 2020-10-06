В Раде рассказали, как Киев финансирует «неинтересные мифы»

Киев, 6 октября. Россия вкладывает деньги в книги, излагающие правду, в то время как Киев финансирует неинтересные, пропагандистские издания. Об этом заявил писатель, публицист и депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский в эфире телеканала «НАШ».

Недавно появилось сообщение, что Киев вкладывает бюджетные средства в пополнение библиотечных фондов книгами, написанными украинскими пропагандистами и радикалами.

«Меня не интересует Россия, но да, действительно, они вкладывают огромные деньги. И, в отличие от нас, они их вкладывают в то, что с практически достоверностью в 100% можно назвать правдой. А мы, к сожалению, большую часть этих денег вкладываем в то, что является мифом», — сказал Бужанский, комментируя эту новость.

По мнению парламентария, таким образом Киев заранее вкладывает деньги в проигрышную позицию. Кроме того, публицист отметил, что книги, издание которых финансируют украинские власти, подчас не востребованы читателями. Бужанский пояснил, что популярность того или иного автора определяется рыночными критериями, передает «ПолитНавигатор».

«Если автора покупают, если он читаемый, то мы можем сделать вывод о том, что автор интересует читателя. Если же это «Малая земля», стоящая на полках, то абсолютно все равно, что стоит на полке мертвым грузом — «Малая земля» Брежнева или какие-то «Несломленные мураши» Ларисы Ницой», — подчеркнул депутат «Слуги народа».

Подводя итог, Бужанский добавил, что на издание обоих упомянутых им произведений потратили деньги украинских налогоплательщиков, однако в итоге книги не были востребованы.