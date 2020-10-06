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В Раде рассказали, как Киев финансирует «неинтересные мифы»

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В Раде рассказали, как Киев финансирует «неинтересные мифы»

Киев, 6 октября. Россия вкладывает деньги в книги, излагающие правду, в то время как Киев финансирует неинтересные, пропагандистские издания. Об этом заявил писатель, публицист и депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский в эфире телеканала «НАШ».

Недавно появилось сообщение, что Киев вкладывает бюджетные средства в пополнение библиотечных фондов книгами, написанными украинскими пропагандистами и радикалами.

«Меня не интересует Россия, но да, действительно, они вкладывают огромные деньги. И, в отличие от нас, они их вкладывают в то, что с практически достоверностью в 100% можно назвать правдой. А мы, к сожалению, большую часть этих денег вкладываем в то, что является мифом», — сказал Бужанский, комментируя эту новость.

По мнению парламентария, таким образом Киев заранее вкладывает деньги в проигрышную позицию. Кроме того, публицист отметил, что книги, издание которых финансируют украинские власти, подчас не востребованы читателями. Бужанский пояснил, что популярность того или иного автора определяется рыночными критериями, передает «ПолитНавигатор».

В Раде рассказали, как Киев финансирует «неинтересные мифы»

«Если автора покупают, если он читаемый, то мы можем сделать вывод о том, что автор интересует читателя. Если же это «Малая земля», стоящая на полках, то абсолютно все равно, что стоит на полке мертвым грузом — «Малая земля» Брежнева или какие-то «Несломленные мураши» Ларисы Ницой», — подчеркнул депутат «Слуги народа».

Подводя итог, Бужанский добавил, что на издание обоих упомянутых им произведений потратили деньги украинских налогоплательщиков, однако в итоге книги не были востребованы.

Источник: Телеканал «НАШ»
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