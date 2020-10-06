Стало известно, сколько российские звезды зарабатывают на рекламе в Instagram

Москва, 6 октября. Издание Teleprogramma.pro выяснило, кто из звезд российского шоу-бизнеса и спорта больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram.

Некоторые звезды могут позволить себе забыть о своей постоянной работе и жить только на деньги от рекламы в профилях в соцсетях. Попасть с рекламой в профиль знаменитостей не так-то сложно, главное — иметь достаточное количество денег.

Певица Ольга Бузова, которая конкурирует в российском сегменте Instagram с борцом Хабибом Нурмагомедовым по количеству подписчиков, берет за рекламный пост от 400 тысяч рублей. Спортсмен в свою очередь за год может заработать на своем аккаунте более 118 млн рублей.

Блогеры Настя Ивлеева и Ида Галич не стесняются называть космические цены за рекламу. Первая просит от 500 тысяч рублей за пост в «сторис» и миллион рублей — в ленту, вторая берет за рекламную публикацию 1,4 млн рублей.

Рэпер Тимати готов опубликовать рекламу в своем аккаунте за один миллион рублей, его коллега Егор Крид берет в два раза больше. Музыкальный продюсер Яна Рудковская размещает рекламные публикации за миллион рублей, а певица Валерия постит записи за цену на 500 тысяч дороже, чем менеджер Димы Билана.

Значительно меньше стоят посты у жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой — 200 тысяч рублей. Рекламный пост в профиле телеведущей «Дома-2» Ксении Бородины не превышает 300 тысяч рублей.