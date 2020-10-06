Москва, 6 октября. Михаил Ефремов полностью рассчитался с долгами, в том числе и со штрафами ГИБДД, которые шли ему уже после того, как он попал под домашний арест. Об этом ФАН сообщил собственный источник в судебных приставах.

По словам источника, больше у судебных приставов нет на Ефремова исполнительных листов.

Ранее сообщалось, что трое потерпевших по делу Михаила Ефремова требуют компенсацию морального вреда в 3 миллиона рублей. Так, супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова, его брат и сын намерены обратиться в Хамовнический суд. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский объяснил, что потерпевшие приняли решение принять деньги от виновника аварии, чтобы направить их на работу благотворительного фонда.

Напомним, что Ефремов стал виновником смертельной аварии, произошедшей 8 июня в Москве. Пьяный артист сел за руль джипа, но не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого позднее погиб. В отношении актера возбудили уголовное дело. 8 сентября Пресненский суд вынес вердикт по делу артиста, его приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что раскаяние является единственным шансом для актера Михаила Ефремова смягчить приговор по делу о смертельном ДТП.