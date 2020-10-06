Фанатов позабавил «кривой» снимок Ивлеевой в купальнике на Мальдивах

Москва, 6 октября. Многотысячную армию поклонников Анастасии Ивлеевой позабавил ее «кривой» снимок, который был сделан Элджеем во время их совместного отдыха на Мальдивах. Фотография была опубликована в Instagram.
Отметим, что семейная пара проводит отпуск на побережье. Специально для отдыха они арендовали виллу за 760 тысяч рублей в сутки. В распоряжении знаменитостей имеется собственный бассейн, причал и отдельный пляж. В целом ее территория занимает около тысячи квадратных метров.
Элджею и Ивлеевой явно не приходится скучать вдвоем. Иногда к ним наведываются незваные гости. Накануне звездной чете пришлось сражаться с наглой птичкой. Стоит отметить, что представительница местной фауны вышла победительницей из конфликта, потому что футболка рэпера была безнадежно испорчена.
Однако на настроении музыканта это никак не отразилось, потому что рядом с ним красавица-жена, фигуру которой в купальнике не грех показать публике.
При этом вместо классического снимка возлюбленной в эффектной позе у Элджея, благодаря использованному фильтру, получилось фото кривой и толстой дамы со своеобразной фигурой.
«Любимый фоткал», — подписала необычный снимок Ивлеева.
Поклонникам фото пришлось по душе. Они оценили юмор и поспешили оставить множество комментариев под публикацией.
«Когда твои бицепсы круче, чем у любимого», — написал один из фанатов
«Наконец-то без обработки, завидуйте ее истинной красоте!» — подытожил подписчик.