Фанатов позабавил «кривой» снимок Ивлеевой в купальнике на Мальдивах

Москва, 6 октября. Многотысячную армию поклонников Анастасии Ивлеевой позабавил ее «кривой» снимок, который был сделан Элджеем во время их совместного отдыха на Мальдивах. Фотография была опубликована в Instagram.

Отметим, что семейная пара проводит отпуск на побережье. Специально для отдыха они арендовали виллу за 760 тысяч рублей в сутки. В распоряжении знаменитостей имеется собственный бассейн, причал и отдельный пляж. В целом ее территория занимает около тысячи квадратных метров.

Элджею и Ивлеевой явно не приходится скучать вдвоем. Иногда к ним наведываются незваные гости. Накануне звездной чете пришлось сражаться с наглой птичкой. Стоит отметить, что представительница местной фауны вышла победительницей из конфликта, потому что футболка рэпера была безнадежно испорчена.

Однако на настроении музыканта это никак не отразилось, потому что рядом с ним красавица-жена, фигуру которой в купальнике не грех показать публике.

При этом вместо классического снимка возлюбленной в эффектной позе у Элджея, благодаря использованному фильтру, получилось фото кривой и толстой дамы со своеобразной фигурой.

«Любимый фоткал», — подписала необычный снимок Ивлеева.

Поклонникам фото пришлось по душе. Они оценили юмор и поспешили оставить множество комментариев под публикацией.