Врач раскрыл причины хруста в коленях

Москва, 6 октября. Диетолог Екатерина Сорока рассказала о причинах хруста в коленях, передает журнал «Слово и Дело».

Прилегающие друг к другу суставные поверхности смазываются особой жидкостью — синовиальной. Она делает скольжение плавным и отвечает за амортизацию и защиту суставов. Качество жидкости может зависеть от различных факторов, в связи с чем может появиться хруст и треск в суставах.

«Например, дело может быть в нарушении метаболизма или гормональных сбоях. Хруст может быть итогом нарушения питания, или он может появляться у женщин после менопаузы. Другая распространенная причина — лишний вес, который создает повышенную нагрузку на суставы. Или дело может быть в плоскостопии или вальгусной деформации», — рассказала диетолог.

Эксперт подчеркнула, что важно различать хруст из-за болезни и хруст из-за обычных физиологических причин. К примеру, при интенсивных движения в суставах могут возникнуть пузырьки воздуха, дающие потрескивающий звук.

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