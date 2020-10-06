Добровинский объяснил новый иск семьи Захарова к Ефремову

Москва, 6 октября. Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский объяснил иск своих подзащитных к актеру театра и кино. Об этом пишет «Пятый канал».

Добровинский отметил, что потерпевшие приняли решение принять деньги от виновника аварии, чтобы направить их на работу благотворительного фонда. По словам юриста, сегодня было направлено «возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых».

«Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как семья Захаровых», — указал Добровинский.

Он пояснил, что именно поэтому потерпевшая сторона «согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на три миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда».

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП летом в Москве: он на иномарке вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Погиб водитель грузовика Сергей Захаров. В отношении актера возбудили уголовное дело. 8 сентября Пресненский суд вынес вердикт по делу артиста, его приговорили к восьми годам колонии общего режима.