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В Латвии объяснили, что общего у ситуации в НКР и «отравления» Навального

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Эксперт: за Карабахом, Белоруссией и «отравлением» Навального может полыхнуть в Казахстане  

Нынешнюю «неожиданно вспыхнувшую» войну в Нагорном Карабахе надо рассматривать, исходя из тех целей и задач, которые ставят западные кукловоды по отношению к России. Подстава с Александром Лукашенко, протесты в Белоруссии, «отравление» Алексея Навального, «сюрпризы» от Украины, а прежде военное столкновение с Грузией — события из одного и того же разряда, считает депутат Сейма Латвии, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс. Он, в прошлом капитан первого ранга, командующий Госпогранслужбой ЛР и глава МВД республики, поделился с ФАН своим взглядом на происходящее и указал, что следующим очагом напряженности может стать Казахстан.

Война в Карабахе: Эрдоган получил карт-бланш

Беседу с военным экспертом корреспондент ФАН начал с обсуждения войны в Нагорном Карабахе. В происходящем здесь, как заметил Янис Адамсонс, также видны ушки кукловодов из США. Их задача — создание хаоса, чтобы можно было потом ловить рыбку в мутной воде, что мы уже видели во время «арабской весны», вторжений в ряд стран Ближнего Востока и Афганистан.

Янис Адамсонс

Говоря о войне в Карабахе, эксперт отметил, что кукловодам в данном случае легко удалось вовлечь в конфликт Турцию, зная амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана по восстановлению Османской империи и созданию Великого Турана, чему вечно мешают армяне. Турецкий президент мог получить этакий карт-бланш — уж слишком он не стесняется в выражениях. Понятно, что ему не составило труда столкнуть лбами Азербайджан с непризнанной Республикой Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), которому не может не помогать Армения. И сделано это для того, чтобы ослабить позиции России в регионе, попытаться втянуть ее в боевые действия, рассорить с участниками конфликта, а потом попытаться ввести сюда американских миротворцев, чтобы закрепиться в регионе уже основательно и заменить российскую военную базу в Армении на свою.

Для раскачки Казахстана есть свой «Ходорковский»

Далее будут пробовать раскачать ситуацию в Казахстане, прогнозирует собеседник ФАН. Чтобы опять-таки привести к власти людей, настроенных на теснейшую кооперацию с Западом, включая военное сотрудничество. Хотя разыграть казахстанскую карту было бы намного проще, если бы в республике президентом оставался Нурсултан Назарбаев. Но там, очевидно, спецслужбы сработали намного лучше — Назарбаев своевременно ушел с поста президента, чтобы ему не смогли инкриминировать то, в чем обвиняют Лукашенко. Осложнить задачи кукловодам могут еще Китай и Южная Корея, так как они серьезно вложились в Казахстан. Какие-либо потрясения им не нужны.

Но на дестабилизацию Казахстана работает свой «Ходорковский» — бывший министр энергетики, экс-министр индустрии и торговли республики, экс-председатель совета директоров БТА-банка (крупнейшего коммерческого банка Казахстана) Мухтар Аблязов. Он проживает сейчас во Франции, где долгое время пытался получить статус политбеженца, который ему 29 сентября, наконец, присудили, рассказывает военный эксперт.

Мухтар Аблязов призывает казахстанцев выходить на улицы своих городов, требуя смены власти

Справка ФАН:

Мухтар Аблязов в 2009 году бежал из Казахстана, где его признали виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений. БТА-банк на протяжении многих лет пытается взыскать с Аблязова более 4,5 млрд долларов, которые, по версии следствия, были выведены через серию фиктивных займов и подставных компаний. Экс-банкир также был заочно приговорен в Казахстане к пожизненному заключению в 2018 году по делу об организации убийства банкира Ержана Татишева. Экстрадиции Аблязова безуспешно добиваются не только Казахстан, но и Россия (по махинациям на 5 млрд долларов), и Украина, которая обвиняет его в ущербе на 400 млн долларов.

«Уголовное дело против Аблязова, связанное с отмывкой денег, есть и в Латвии, но, как видим, при этом никуда его не экстрадируют, — акцентирует внимание депутат Сейма. — А все потому, что обвиняемый вдруг сделался оппозиционером и борцом с режимом Назарбаева, создав и финансируя так называемую оппозицию в Казахстане, что на руку тем же кукловодам».

По мнению самого Аблязова, отставка Назарбаева с поста президента — это всего лишь уловка. Став председателем Совета безопасности Казахстана, Нурсултан Абишевич по-прежнему контролирует власть.

«Он не уйдет сам, пока его об этом не попросит народ», — сказал в своем обращении к казахстанцам на своей страничке в Facebook оппозиционер, организовывавший в конце сентября акции протеста в республике.

«Вы не знаете, как выйти из тупика? Вы не знаете, как изменить свою жизнь к лучшему? Все просто. Объединиться, выйти на митинг и сменить воровской режим Нурсултана Назарбаева!» — под таким призывом он пытался организовать народ, приводя в пример протесты в Белоруссии.

К слову, на своей странице Аблязов размещает видеоролики демонстраций в Бишкеке, Минске, материалы в поддержку Светланы Тихановской — соперницы Лукашенко на президентских выборах, которую сейчас охаживают европейские лидеры. Конечно, не прошел он и мимо «отравления» известного теперь во всем мире российского оппозиционера Алексея Навального.

«Всегда найдутся недовольные тем, что большинство из них живет не так, как хотелось бы, — продолжает Янис Адамсонс. — Аблязов на этих струнках и играет, обещая казахстанцам лучшую жизнь. Популизм чистой воды. Вот и в тех же США протестное движение не утихает, на улицах американских городов практически идут бои, и непонятно, чем все это закончится. В борьбе с Дональдом Трампом демократы выпустили джина из бутылки, которого засунуть обратно у Байдена (Джо Байдена, кандидата в президенты, бывшего вице-президента США при Бараке Обаме. — Прим. ФАН), если он выиграет выборы, может и не получиться. Не говоря уже о том, что в случае победы того или иного конкурента, проигравшая сторона результат выборов признавать не собирается».

А ведь Казахстан далеко не Америка — создать очаги напряженности в этой республике будет гораздо проще.

«Что же касается Аблязова, то, когда он станет ненужным, его спишут так же, как и Немцова (Бориса Немцова — оппозиционного российского политика, занимавшего высокие посты в правительстве РФ при первом президенте России Борисе Ельцине и убитом 27 февраля 2015 года в Москве. — Прим. ФАН), который был уже в последнее время никому не интересен на Западе, не оправдав поставленных задач. Но его убийство, конечно, тут же использовали, чтобы обвинить в этом Кремль. Как и с «отравлением» Алексея Навального»,  — проводит аналогию эксперт.

«Псевдоновичок» в деле Навального и «соросята»

Алексей Навальный с сыном, «читающим» журнал «Шпигель» с портретом отца на обложке

«До сих пор непонятно, что произошло с Навальным, но с первого же дня стали говорить об отравлении и личной вине в этом ни много ни мало президента России, — напомнил Янис Адамсонс. — Чуть ли не лично [Владимир] Путин отравил, и опять тем же «Новичком». У меня, как у человека военного, это не вызывает ничего, кроме смеха. Смешно слышать и читать о том, что бутылку с «Новичком» нашли в гостиничном номере, везде ее таскали и никто не пострадал. Это нереально. Как применяются отравляющие вещества (ОВ) и как они действуют, нас учили, и учили неплохо (заметим, наш собеседник награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», и это в мирное время. — Прим. ФАН). Для точечного уничтожения (одного человека) применение ОВ невообразимо, так как тот же «Новичок» — боевое средство, которое привело бы к массовому поражению всех вокруг».

Эксперт подчеркнул: всегда надо задавать вопрос — а кому то или иное действо выгодно, кто за этим стоит? Вот возникли проблемы у венгров в Евросоюзе, когда на Будапешт наезжали якобы за то, что у них система юстиции не годится — что зажимают журналистов. А причина кроется в одном: руководство Венгрии объявило господина Сороса (Джорджа Сороса, американского финансового спекулянта и создателя сети фондов имени самого себя по всему миру, которые связаны с ЦРУ и в разных странах часто дестабилизируют местную власть, готовя госперевороты) персоной нон грата и прикрыло все ячейки «фонда Сороса» на своей территории.

«Аналогично поступили и в России. А вот в Армении «соросята» очень активны и многое сделали, чтобы ухудшить прежде доверительные отношения Еревана и Москвы. Перед спецслужбами США стоит задача, чтобы вовлечь Армению, Азербайджан и Грузию в блок НАТО. Работа идет и в отношении Украины и Белоруссии. Америка, впрочем, своих планов особо-то и не скрывает, чтобы замкнуть кольцо вокруг России», — отметил собеседник ФАН.

Мост Победы в ущелье Раздан с одноименной рекой в Ереване

Янис Адамсонс выразил удивление, что этого не понимают руководители стран, против которых ведется такая «игра». В свое время «не заметил» этого президент Украины Виктор Янукович. Белорусский лидер также слишком доверился своим спецслужбам и едва не попал под раздачу.

Ведь в той же Белоруссии активные действия начались с печально известной провокации якобы с двумястами «вагнеровцев», специально, мол, отправленных в республику из России для организации массовых беспорядков, напомнил о недавней операции американских и украинских спецслужб эксперт.

«И президент Лукашенко купился, поверив своим спецслужбам. О чем мы уже говорили  — что силовиков надо менять и наводить порядок, — замечает депутат Сейма ЛР. — Пока же мы наблюдаем лишь некоторые перестановки. По поводу же якобы «фальсификации выборов» — громче всех об этом кричат как раз те, кто не прислал своих наблюдателей, хотя возможность такая была. Но приезжать в Белоруссию эти радетели закона и демократии даже не думали — зачем им было подтверждать потом легитимность Лукашенко, ведь уже был заготовлен совсем иной сценарий, который до сих пор пытаются осуществить».

Монумент Победы, у которого в Минске любят собираться протестующие

«На примере разыгранной спецоперации против руководства Белоруссии мир в очередной раз убедился в несамостоятельности Украины, в которой исполняют то, что велят забугорные ребята. Не говорю уже о Прибалтике — тут давным-давно все, как говорится, схвачено. К счастью, попытки создать межэтнические конфликты, в частности в Латвии, не удались…» — отметил собеседник агентства.

Корреспондент ФАН заметил на это, что из Латвии многие «горячие головы» давно уже уехали в поисках лучшей доли. Русские в стране придавлены так, что не вздохнуть  — все, что можно было, у них отобрали: возможность получать образование на родном русском языке не только в частных вузах (государственные — перешли на госязык еще в начале 1990-х), но и в частных и бывших русских школах, которым отказали даже в билингвальной (двуязычной) системе обучения. Также на госязык переводятся сейчас и детские садики.

И хотя статистика доходов среди разных групп населения не публикуется, даже по косвенным признакам, большая смертность и меньшая рождаемость — среди русских. Не говоря уже о субъективных визуальных ощущениях: неравенство в доходах, возможность выбора престижных профессий или значимых должностей между представителями титульного населения и остального (русского и русскоговорящего) скрыть невозможно. Так что в Латвии протестного потенциала практически не осталось…

Лишь партии «Русский союз Латвии» а 2018 году удавалось выводить на улицы Риги тысячи протестующих против ликвидации образования на русском языке, но власти их не услышали и не увидели

«От нас зависит, пойдем ли мы послушно на скотобойню…»

Зато недовольных хватает в самой России, окружение которой пытаются переделать во враждебное, ведь в мире не прекращается борьба за полезные ископаемые, в частности за нефть и газ. В странах, где их нет, обычно и военных конфликтов не возникает, как и госпереворотов, как и желания США срочно навести в них порядок во имя, конечно же, мира и процветания.

Как это происходит, мы видим на примере разрушенных государств Ближнего Востока. В той же Сирии, в которой под защитой своих военных США беспардонно качают чужую нефть. Вот и в Казахстане имеются залежи углеводородов, в Азербайджане, в Иране, не говоря уже о России, чьи недра не дают покоя очень многим на Западе.

«Была надежда, что Дональд Трамп, став президентом США, начнет наводить порядок, — отметил собеседник. — Он это попытался было сделать, неоднократно заявляя о том, что будет выводить военных из разных стран, будет прекращать войны. Но ему не дают исполнить задуманное. Оказалось, что полномочия президента США довольно-таки минимальны. И он свою политику провести в жизнь не способен, потому что огромная чиновничья номенклатура любыми способами этому противится. Поэтому мир обречен на конфликты, особенно там, где для этого, как в Карабахе, имеются давние исторические нерешенные проблемы. И самое опасное, чтобы они не переросли в новую мировую войну».

Но обладание информацией, ее анализ и выверенные решения могут предотвратить многие потрясения, ведь от нас зависит — или мы послушно пойдем на скотобойню, или будем сопротивляться, понимая, кто за кем стоит и куда ведет, заключил Янис Адамсонс.

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