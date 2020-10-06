В Латвии объяснили, что общего у ситуации в НКР и «отравления» Навального

Нынешнюю «неожиданно вспыхнувшую» войну в Нагорном Карабахе надо рассматривать, исходя из тех целей и задач, которые ставят западные кукловоды по отношению к России. Подстава с Александром Лукашенко, протесты в Белоруссии, «отравление» Алексея Навального, «сюрпризы» от Украины, а прежде военное столкновение с Грузией — события из одного и того же разряда, считает депутат Сейма Латвии, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс. Он, в прошлом капитан первого ранга, командующий Госпогранслужбой ЛР и глава МВД республики, поделился с ФАН своим взглядом на происходящее и указал, что следующим очагом напряженности может стать Казахстан.

Война в Карабахе: Эрдоган получил карт-бланш

Беседу с военным экспертом корреспондент ФАН начал с обсуждения войны в Нагорном Карабахе. В происходящем здесь, как заметил Янис Адамсонс, также видны ушки кукловодов из США. Их задача — создание хаоса, чтобы можно было потом ловить рыбку в мутной воде, что мы уже видели во время «арабской весны», вторжений в ряд стран Ближнего Востока и Афганистан.

Говоря о войне в Карабахе, эксперт отметил, что кукловодам в данном случае легко удалось вовлечь в конфликт Турцию, зная амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана по восстановлению Османской империи и созданию Великого Турана, чему вечно мешают армяне. Турецкий президент мог получить этакий карт-бланш — уж слишком он не стесняется в выражениях. Понятно, что ему не составило труда столкнуть лбами Азербайджан с непризнанной Республикой Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), которому не может не помогать Армения. И сделано это для того, чтобы ослабить позиции России в регионе, попытаться втянуть ее в боевые действия, рассорить с участниками конфликта, а потом попытаться ввести сюда американских миротворцев, чтобы закрепиться в регионе уже основательно и заменить российскую военную базу в Армении на свою.

Для раскачки Казахстана есть свой «Ходорковский»

Далее будут пробовать раскачать ситуацию в Казахстане, прогнозирует собеседник ФАН. Чтобы опять-таки привести к власти людей, настроенных на теснейшую кооперацию с Западом, включая военное сотрудничество. Хотя разыграть казахстанскую карту было бы намного проще, если бы в республике президентом оставался Нурсултан Назарбаев. Но там, очевидно, спецслужбы сработали намного лучше — Назарбаев своевременно ушел с поста президента, чтобы ему не смогли инкриминировать то, в чем обвиняют Лукашенко. Осложнить задачи кукловодам могут еще Китай и Южная Корея, так как они серьезно вложились в Казахстан. Какие-либо потрясения им не нужны.

Но на дестабилизацию Казахстана работает свой «Ходорковский» — бывший министр энергетики, экс-министр индустрии и торговли республики, экс-председатель совета директоров БТА-банка (крупнейшего коммерческого банка Казахстана) Мухтар Аблязов. Он проживает сейчас во Франции, где долгое время пытался получить статус политбеженца, который ему 29 сентября, наконец, присудили, рассказывает военный эксперт.

Справка ФАН:

Мухтар Аблязов в 2009 году бежал из Казахстана, где его признали виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений. БТА-банк на протяжении многих лет пытается взыскать с Аблязова более 4,5 млрд долларов, которые, по версии следствия, были выведены через серию фиктивных займов и подставных компаний. Экс-банкир также был заочно приговорен в Казахстане к пожизненному заключению в 2018 году по делу об организации убийства банкира Ержана Татишева. Экстрадиции Аблязова безуспешно добиваются не только Казахстан, но и Россия (по махинациям на 5 млрд долларов), и Украина, которая обвиняет его в ущербе на 400 млн долларов.

«Уголовное дело против Аблязова, связанное с отмывкой денег, есть и в Латвии, но, как видим, при этом никуда его не экстрадируют, — акцентирует внимание депутат Сейма. — А все потому, что обвиняемый вдруг сделался оппозиционером и борцом с режимом Назарбаева, создав и финансируя так называемую оппозицию в Казахстане, что на руку тем же кукловодам».

По мнению самого Аблязова, отставка Назарбаева с поста президента — это всего лишь уловка. Став председателем Совета безопасности Казахстана, Нурсултан Абишевич по-прежнему контролирует власть.

«Он не уйдет сам, пока его об этом не попросит народ», — сказал в своем обращении к казахстанцам на своей страничке в Facebook оппозиционер, организовывавший в конце сентября акции протеста в республике.

«Вы не знаете, как выйти из тупика? Вы не знаете, как изменить свою жизнь к лучшему? Все просто. Объединиться, выйти на митинг и сменить воровской режим Нурсултана Назарбаева!» — под таким призывом он пытался организовать народ, приводя в пример протесты в Белоруссии.

К слову, на своей странице Аблязов размещает видеоролики демонстраций в Бишкеке, Минске, материалы в поддержку Светланы Тихановской — соперницы Лукашенко на президентских выборах, которую сейчас охаживают европейские лидеры. Конечно, не прошел он и мимо «отравления» известного теперь во всем мире российского оппозиционера Алексея Навального.

«Всегда найдутся недовольные тем, что большинство из них живет не так, как хотелось бы, — продолжает Янис Адамсонс. — Аблязов на этих струнках и играет, обещая казахстанцам лучшую жизнь. Популизм чистой воды. Вот и в тех же США протестное движение не утихает, на улицах американских городов практически идут бои, и непонятно, чем все это закончится. В борьбе с Дональдом Трампом демократы выпустили джина из бутылки, которого засунуть обратно у Байдена (Джо Байдена, кандидата в президенты, бывшего вице-президента США при Бараке Обаме. — Прим. ФАН), если он выиграет выборы, может и не получиться. Не говоря уже о том, что в случае победы того или иного конкурента, проигравшая сторона результат выборов признавать не собирается».

А ведь Казахстан далеко не Америка — создать очаги напряженности в этой республике будет гораздо проще.

«Что же касается Аблязова, то, когда он станет ненужным, его спишут так же, как и Немцова (Бориса Немцова — оппозиционного российского политика, занимавшего высокие посты в правительстве РФ при первом президенте России Борисе Ельцине и убитом 27 февраля 2015 года в Москве. — Прим. ФАН), который был уже в последнее время никому не интересен на Западе, не оправдав поставленных задач. Но его убийство, конечно, тут же использовали, чтобы обвинить в этом Кремль. Как и с «отравлением» Алексея Навального», — проводит аналогию эксперт.

«Псевдоновичок» в деле Навального и «соросята»

«До сих пор непонятно, что произошло с Навальным, но с первого же дня стали говорить об отравлении и личной вине в этом ни много ни мало президента России, — напомнил Янис Адамсонс. — Чуть ли не лично [Владимир] Путин отравил, и опять тем же «Новичком». У меня, как у человека военного, это не вызывает ничего, кроме смеха. Смешно слышать и читать о том, что бутылку с «Новичком» нашли в гостиничном номере, везде ее таскали и никто не пострадал. Это нереально. Как применяются отравляющие вещества (ОВ) и как они действуют, нас учили, и учили неплохо (заметим, наш собеседник награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», и это в мирное время. — Прим. ФАН). Для точечного уничтожения (одного человека) применение ОВ невообразимо, так как тот же «Новичок» — боевое средство, которое привело бы к массовому поражению всех вокруг».

Эксперт подчеркнул: всегда надо задавать вопрос — а кому то или иное действо выгодно, кто за этим стоит? Вот возникли проблемы у венгров в Евросоюзе, когда на Будапешт наезжали якобы за то, что у них система юстиции не годится — что зажимают журналистов. А причина кроется в одном: руководство Венгрии объявило господина Сороса (Джорджа Сороса, американского финансового спекулянта и создателя сети фондов имени самого себя по всему миру, которые связаны с ЦРУ и в разных странах часто дестабилизируют местную власть, готовя госперевороты) персоной нон грата и прикрыло все ячейки «фонда Сороса» на своей территории.

«Аналогично поступили и в России. А вот в Армении «соросята» очень активны и многое сделали, чтобы ухудшить прежде доверительные отношения Еревана и Москвы. Перед спецслужбами США стоит задача, чтобы вовлечь Армению, Азербайджан и Грузию в блок НАТО. Работа идет и в отношении Украины и Белоруссии. Америка, впрочем, своих планов особо-то и не скрывает, чтобы замкнуть кольцо вокруг России», — отметил собеседник ФАН.

Янис Адамсонс выразил удивление, что этого не понимают руководители стран, против которых ведется такая «игра». В свое время «не заметил» этого президент Украины Виктор Янукович. Белорусский лидер также слишком доверился своим спецслужбам и едва не попал под раздачу.

Ведь в той же Белоруссии активные действия начались с печально известной провокации якобы с двумястами «вагнеровцев», специально, мол, отправленных в республику из России для организации массовых беспорядков, напомнил о недавней операции американских и украинских спецслужб эксперт.

«И президент Лукашенко купился, поверив своим спецслужбам. О чем мы уже говорили — что силовиков надо менять и наводить порядок, — замечает депутат Сейма ЛР. — Пока же мы наблюдаем лишь некоторые перестановки. По поводу же якобы «фальсификации выборов» — громче всех об этом кричат как раз те, кто не прислал своих наблюдателей, хотя возможность такая была. Но приезжать в Белоруссию эти радетели закона и демократии даже не думали — зачем им было подтверждать потом легитимность Лукашенко, ведь уже был заготовлен совсем иной сценарий, который до сих пор пытаются осуществить».

«На примере разыгранной спецоперации против руководства Белоруссии мир в очередной раз убедился в несамостоятельности Украины, в которой исполняют то, что велят забугорные ребята. Не говорю уже о Прибалтике — тут давным-давно все, как говорится, схвачено. К счастью, попытки создать межэтнические конфликты, в частности в Латвии, не удались…» — отметил собеседник агентства.

Корреспондент ФАН заметил на это, что из Латвии многие «горячие головы» давно уже уехали в поисках лучшей доли. Русские в стране придавлены так, что не вздохнуть — все, что можно было, у них отобрали: возможность получать образование на родном русском языке не только в частных вузах (государственные — перешли на госязык еще в начале 1990-х), но и в частных и бывших русских школах, которым отказали даже в билингвальной (двуязычной) системе обучения. Также на госязык переводятся сейчас и детские садики.

И хотя статистика доходов среди разных групп населения не публикуется, даже по косвенным признакам, большая смертность и меньшая рождаемость — среди русских. Не говоря уже о субъективных визуальных ощущениях: неравенство в доходах, возможность выбора престижных профессий или значимых должностей между представителями титульного населения и остального (русского и русскоговорящего) скрыть невозможно. Так что в Латвии протестного потенциала практически не осталось…

«От нас зависит, пойдем ли мы послушно на скотобойню…»

Зато недовольных хватает в самой России, окружение которой пытаются переделать во враждебное, ведь в мире не прекращается борьба за полезные ископаемые, в частности за нефть и газ. В странах, где их нет, обычно и военных конфликтов не возникает, как и госпереворотов, как и желания США срочно навести в них порядок во имя, конечно же, мира и процветания.

Как это происходит, мы видим на примере разрушенных государств Ближнего Востока. В той же Сирии, в которой под защитой своих военных США беспардонно качают чужую нефть. Вот и в Казахстане имеются залежи углеводородов, в Азербайджане, в Иране, не говоря уже о России, чьи недра не дают покоя очень многим на Западе.

«Была надежда, что Дональд Трамп, став президентом США, начнет наводить порядок, — отметил собеседник. — Он это попытался было сделать, неоднократно заявляя о том, что будет выводить военных из разных стран, будет прекращать войны. Но ему не дают исполнить задуманное. Оказалось, что полномочия президента США довольно-таки минимальны. И он свою политику провести в жизнь не способен, потому что огромная чиновничья номенклатура любыми способами этому противится. Поэтому мир обречен на конфликты, особенно там, где для этого, как в Карабахе, имеются давние исторические нерешенные проблемы. И самое опасное, чтобы они не переросли в новую мировую войну».

Но обладание информацией, ее анализ и выверенные решения могут предотвратить многие потрясения, ведь от нас зависит — или мы послушно пойдем на скотобойню, или будем сопротивляться, понимая, кто за кем стоит и куда ведет, заключил Янис Адамсонс.