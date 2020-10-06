Возлюбленная Александра Петрова гневно ответила на травлю в соцсетях

Москва, 6 октября. Совсем недавно публике стало известно о романе между популярным российским актером Александром Петровым и его коллегой Стасей Милославской. Сразу после этого на молодую артистку обрушился поток хейта, которому она посвятила гневный пост в Instagram.

После начала романа с Петровым 25-летняя актриса узнала, что у нее достаточно много недоброжелателей. В социальных сетях люди начали критиковать ее актерский талант, внешность и просто оскорблять. Некоторое время Милославская терпела, однако затем решила сообщить общественности, что она думает о травящих ее людях.

По мнению знаменитости, хейтеры просто несчастны, поэтому и приходят в комментарии «изливать желчь и показывать свою тупость». На девушку постоянно сыпятся упреки и подозрения в разных вещах, а также выливается огромное количество грязи.

«Просто потому что! Просто потому что в Интернете все смелые. «Мы разочарованы в вас»; «Мы думали о вас лучше», — привела актриса несколько комментариев хейтеров.

Кроме того, Милославской советуют привыкать к подобному, ведь теперь она публичная личность. Однако звезда заявила, что не хочет привыкать к оскорблениям и является «не бетоном», а обычным человеком, не способным находиться под постоянным давлением общественности.

На этом грозный ответ на токсичные комментарии Милославская не закончила. Также актриса рассказала о том, что в Школе-студии МХАТ, где она обучалась, ее учили быть человеком. По словам актрисы, «если бы все были людьми», то этот мир был бы гораздо лучше.

Судя по всему, негативно настроенные комментаторы не мешают звездной паре строить прочные отношения. Как сообщалось ранее, недавно Петров и Милославская рассказали забавную историю о своем первом поцелуе.