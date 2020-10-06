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Мэр Бишкека подал в отставку

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Мэр Бишкека подал в отставку

Бишкек, 6 октября. Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает мэрия города Бишкека в своем аккаунте в Twitter. 

Ранее сообщалось, что протестующие в Киргизии захватили здание МВД республики. 

Напомним, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых в республике начались массовые протесты. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что некоторые силы попытались незаконно захватить власть в стране, воспользовавшись ситуацией после выборов.

Источник: Twitter
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