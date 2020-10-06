В России могут изменить методику расчета прожиточного минимума

Москва, 6 сентября. Прожиточный минимум в России могут установить на уровне 44,2% среднедушевого дохода, а не рассчитывать как стоимость потребительской корзины. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ФАН.

«Предлагается прожиточный минимум как долю медленного дохода по стране и на ближайшие пять лет установить на уровне 44,2%. Прожиточный минимум трудоспособного населения предлагается установить как 109% медленного дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%. МРОТ будет составлять 42% медианой зарплаты в России», — сказал он на заседании комитета Совфеда по соцполитике.

Антон Котяков рассказал, что в министерстве зафиксировали ежегодное отставание в темпах индексации прожиточного минимума и МРОТ от основных макроэкономических параметров, которые предопределяют тенденции к росту. По его словам, это говорит о том, что прожиточный минимум сформирован фактически от цен на продукты питания, и его ежегодный рост составляет около 3%,

«То есть это даже ниже инфляционной составляющей. При этом средняя зарплата растет быстрее. Ежегодно дифференциация населения по доходам усиливается, также наблюдается перекос между социально-демографическими группами, — сказал министр. — Сегодня 17 регионов имеют прожиточный минимум чуть выше, 11 субъектов — сопоставимый от того, что есть, а в 61 регионе прожиточный минимум занижен от 5 до 36%. Это говорит о социальном неравенстве между субъектами».

Он сообщил, что для реализации данного законопроекта потребуется в 2021 году 128 млрд. рублей, в 2022 году — 134,8 млрд рублей, в 2023 году — 217 млрд, в 2024 году — 323 млрд. рублей и 440 млрд. рублей потребуются в 2025 году.

Антон Котяков также добавил, что минимальный размер оплаты труда будет расти быстрее, чем прожиточный минимум при новой методике расчета.

Отмечается, что регионы должны будут довести свои прожиточные минимумы до федеральных значений в пределах пяти лет. Прожиточный минимум на 2021 год предлагается установить на уровне II квартала 2020 года и затем увеличивать по правительственной методике.