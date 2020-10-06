Что ждет россиян в 2021 году: как вырастут пенсии, МРОТ и выплаты семьям

В 2021 году в России планируют повысить МРОТ — более того, он будет расти быстрее, чем прожиточный минимум при новой методике расчета. Как изменятся показатели в 2021 году, кому увеличат выплаты и насколько вырастут пенсии — в материале ФАН.

МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране будет расти быстрее, чем прожиточный минимум при новой методике расчета. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, в 2021 году показатели впервые «будут разорваны».

«При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей», — сказал министр.

По его словам, данная мера — один из инструментов борьбы с бедностью.

Напомним, 25 сентября Правительство РФ одобрило законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. До этого Минтруда предлагало с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления.

Планируется, что показатель будут считать на уровне 44,2% среднедушевого дохода. МРОТ Минтруда предлагал установить на уровне медианной зарплаты до 2026 года. По информации Росстата, в 2019 году медианный среднедушевой доход по стране составил 26 365 рублей. Таким образом, с учетом новой методики расчета МРОТ должен повыситься до 12 792 рублей — в случае утверждения предложенных изменений.

Как повысят пенсии, МРОТ и выплаты семьям

Рост пенсий, МРОТ и выплат семьям заложены в проекте федерального бюджета на период 2021–2023 годов. Об этом ранее рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Как отмечал министр, ресурсы, прежде всего, будут направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Увеличение пенсий пройдет на уровне 6,3% (что в 1,5 раза выше инфляции), а МРОТ в 2021 году предлагают увеличить на 5,5%. На ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми предлагается выделить около 400 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Минтруда планирует повысить выплаты малообеспеченным семьям, где есть дети: предполагается, что ежемесячное пособие будет увеличено до регионального прожиточного минимума. Речь идет о выплатах семьям с детьми в возрасте 3–7 лет, где среднедушевой доход (с учетом пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка) не достигает уровня прожиточного минимума.

«Это дети в возрасте до трех лет и от трех до семи лет — такие семьи наиболее нуждаются в господдержке», — отмечал Силуанов.

Кроме того, с 1 января 2021 года увеличится сумма материнского капитала. При рождении первого ребенка предусмотренная в качестве меры поддержки сумма возрастет до 483 тысяч рублей.

Напомним, повышение пенсий неработающим гражданам пенсионного возраста за счет индексации предусмотрено с 1 января 2021 года, сообщал ФАН. С 1 октября 2020 года повышение пенсий затронет вышедших на пенсию по выслуге военных, сотрудников силовых структур и приравненных к ним служб, в том числе ФСИН и МВД. Пенсии этой категории граждан РФ проиндексируют на 3%.