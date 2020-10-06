Изменившаяся до неузнаваемости певица Натали удивила поклонников

Москва, 6 октября. Популярная российская певица Натали удивила поклонников новым имиджем. Исполнительница сменила цвет волос, а также сделала новую стрижку. Снимок преобразившейся до неузнаваемости певицы был опубликован в Instagram.

Стоит отметить, что Натали остановила свой выбор на достаточно необычном оттенке цвета волос — пудровый блонд с едва заметными розовыми нотками. Исполнительница всенародно любимых хитов призналась, что ее стилисту пришлось нелегко во время работы над новым образом. У Натали от природы светлые волосы, но окрашивание не пошло им на пользу, передает Пятый канал.

«Оказалось трудоемко и очень небыстро вернуться к своему естественному цвету, вернуться благородно», — рассказала певица поклонникам.

По ее словам, процесс преображения занял примерно четыре часа.

«Прекрасный цвет», — написал один из пользователей. «Потрясающе! Очень идет! Прям как в клипе Aqua — Barbie Girl», — подчеркнул поклонник исполнительницы.

Недавно Натали показала архивные кадры со свадьбы с Александром Рудиным, которая прошла в 1991 году. Певицу растрогало видео из Уфы, где участники свадебного торжества танцевали под ее песню «Черепашка». Звезда решила поделиться воспоминаниями о собственном бракосочетании и рассказала, что перед замужеством едва успела окончить школу.