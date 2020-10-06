Зеленский заявил о невозможности выборов в ДНР и ЛНР

Киев, 6 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Politico, что местные выборы в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей не могут состояться.

По его словам, в беседе с президентами России и Франции, канцлером Германии было сказано, что наблюдателей не будет в этих районах, если будет отсутствовать контроль вдоль всей российско-украинской границы.

«Мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации не будет свободного доступа для всех партий», — сказал украинский лидер.

Он напомнил также о Минских соглашениях, в которых содержится пункт о выводе всех незаконных военных формирований с территории Донбасса. После чего происходит передача Киеву контроля над границей, указал Зеленский.

«Тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не возвращаются», — сказал глава украинского государства.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране отдельные районы Луганской и Донецкой областей объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса, пишет Infox.ru. Разрешить внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках.