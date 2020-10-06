Вирусолог предупредил о «более жесткой» второй волне COVID-19 в РФ

Москва, 6 сентября. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции в России будет более интенсивной. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — предупредил он.

Напомним, сегодня в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в России выявлено 11 615 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. Случаи выявили в 83 регионах страны. В Москве зафиксировали 4082 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 411, а в Московской области — 347.

Следующий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет слабее предыдущих, сообщил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. С его точки зрения, скорее всего, коронавирус «в нашей популяции очень надолго». Вопрос в другом, добавил он, — «насколько будет существенен прирост [заболевших] и сколько будет тяжелых случаев».