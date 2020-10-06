Бишкек, 6 октября. Протестующие в Киргизии захватили здание МВД республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свидетельства очевидцев в соцсетях.

«Митингующие захватили здание МВД», — пишут публикующие видео с места событий в Telegram-каналах.

Также очевидцы сообщают, что протестующие собираются захватить здание Госкомитета национальной безопасности. Информации о том, сторонниками какой из партий являются захватившие здание МВД, пока не поступало.

Напомним, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. После объявления предварительных итогов голосования в республике начались массовые беспорядки и протесты. Митингующие захватили здания парламента и мэрии Бишкека.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что некоторые силы попытались незаконно захватить власть в стране, воспользовавшись ситуацией после выборов. Он также призвал граждан не поддаваться на провокации.