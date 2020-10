Черный расизм завоевывает США. Колонка Владимира Тулина

Сотни американских СМИ нашли новый способ выразить политкорректность и начали писать с заглавной буквы слово «black» («черный»), обозначающее американцев африканского происхождения. При этом слово «white» («белый»), обозначающее американцев европейского происхождения, по-прежнему пишется со строчной буквы. Среди них такие ведущие американские издания, как USA Today и сеть из 260 аффилированных с ней местных газет, Los Angeles Times, NBC News, MSNBC, BuzzFeed и газеты группы McClatchy.

Причину явной дискриминации белого населения США попыталась объяснить авторитетная и влиятельная организация Associated Press, которая тоже приняла нововведение:

«У белых людей, в отличие от чернокожих, нет общей истории и культуры. В отличие от белых, у тех, кто пишется с заглавной буквы, есть важное чувство общей идентичности и общности».

Лори Тарпс, профессор журналистики в университете Темпл, штат Пенсильвания, так объяснила новое правило:

«Каждое слово в названии движения Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение») пишется в английском с заглавной буквы. И нынче все клянутся публично, что уважают черные жизни. Так почему бы вам не уважать их настолько, чтобы каждый раз, упоминая черного, писать это слово с заглавной буквы?»

Наименование чернокожего населения США имеет интересную историю. До Гражданской войны 1861-1865 годов их называли просто slaves (рабы). Затем в официальных документах и при переписи населения их стали называть colored («цветные»).

В 1900 году в Бюро переписи населения официально было введено слово «negro» («негр»). Сейчас это слово в США является неполиткорректным и никогда не употребляется в СМИ и при публичных выступлениях. Любой произнесший его белый будет немедленно заклеймен как расист, хотя чернокожие довольно часто сами себя так и называют. В 1900-м появление этого обращения вызвало у них восторг, так как выделяло из остальных национальных меньшинств — индейцев, китайцев, японцев и так далее, которые продолжали считаться «цветными».

В 1920 году неформальный лидер негритянского населения США Уильям Дюбуа написал письмо в редакцию «Британской энциклопедии», где потребовал всегда писать Negro с большой буквы и сообщил, что он рассматривает «использование строчной буквы в слове, обозначающем 12 миллионов американцев и 200 миллионов других человеческих существ, как личное оскорбление».

«Мы сообщество людей, которое заслуживает того, чтобы нашу общину обозначали словом с заглавной буквы. Мы при этом не говорим о цвете кожи, мы говорим о культуре народа, его самосознании», — заявил Дюбуа.

Письма с этим же требованием он разослал и во все американские газеты, а также организовал массовую кампанию в поддержку этого требования. Редакция «Британской энциклопедии» согласилась с ним. Поддержала его и газета The New York Times, которая до сих пор является одним из самых толерантных и политкорректных изданий США. В редакционной статье по этому поводу газета написала:

«Это не просто новое правило для типографских работников. Это акт признания расового самоуважения тех, кто в течение поколений как бы писал всю свою жизнь с маленькой буквы».

Дюбуа добился исполнения своего требования. Впоследствии он прожил яркую жизнь. В 1951 году его обвиняли в работе на советскую разведку — за него заступался Альберт Эйнштейн. В 1961 году он вступил в Коммунистическую партию США, а затем отказался от американского гражданства и уехал жить в Гану, где и умер в 1963 году в возрасте 95 лет.

После Второй мировой войны были устранены последние расовые ограничения в США, а слово «негр» стало вытесняться словом «афроамериканец», которое в английском языке всегда пишется с большой буквы. Однако и это слово стало казаться недостаточно политкорректным. Та же Лори Тарпс писала в The New York Times еще в 2014 году:

«Афроамериканец» — термин неточный. Ведь есть африканцы, не являющиеся гражданами США, да и во всем мире теперь много людей африканского происхождения. Тем не менее использовать слово «черный», начиная его со строчной буквы, — дело неправильное и не соответствующее обстановке».

Слово «черный» стало стремительно вытеснять слово «афроамериканец» после появления движения Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение») в 2013 году. Сейчас это движение потрясает основы американской государственности, и новое написание слова «Black» — его очередная победа.

Достается в США английскому языку не только от тех, кто, борясь на словах с расизмом, на самом деле насаждает новый, черный, расизм. Феминистские организации обнаружили в нем проявления сексизма в самых неожиданных словах. Таком, как «history» («история»). Это слово имеет греческое происхождение, но феминисткам все равно не нравится, что оно звучит как «his story» («его история»), и они требуют, чтобы, если имелась в виду история женщины, то она бы писалась «herstory» — от слов «her story» («ее история»). В другом случае они, наоборот, требуют запретить слово как раз из-за его греческого происхождения. Прилагательное «hysterical» («истерический») произошло от греческого слова «ὑστέρα» (звучит как «истера», переводится как «матка») и таким образом, по их мнению, оскорбляет женщин.

Если 100 лет назад чернокожее население радовалось слову «негр», то теперь его считают расистским и стремятся убрать не только из настоящего, но и из прошлого. И тут страдают прежде всего произведения классической литературы. Так, в романах Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» слово «негр» заменено на слово «раб». Очевидно, оно чернокожему населению США нравится больше. Изменилось и название произведения Агаты Кристи «Десять негритят». При этом в англоязычных странах он получил название «И никого не стало», а во Франции — «Их было десять», что приведет к путанице. По крайней мере Негритянский остров, где происходит действие детектива, везде переименован одинаково — в Солдатский. При этом на самом деле слова «negro» и «black» идентичны, так как обозначают одно и тоже и отличаются только тем, что одно имеет испанское происхождение, а другое — английское.

В США уже давно существуют квоты для чернокожего населения при поступлении в университеты и при приеме на работу. Фактически это ведет к нарушению прав белого населения, но никто этим не возмущается, по крайней мере открыто. При написании этой статьи смотрел американские интернет-издания и был поражен множеством расистских статей даже в самых авторитетных из них. Вот, например, одна из них: «To make orchestras more diverse, end blind auditions» («Чтобы создать разнообразие в оркестрах, надо отменить слепые прослушивания»)

В ней рассказывается, что летом 1969 года двое чернокожих музыкантов обвинили Нью-Йоркский филармонический оркестр в дискриминации.

«Виолончелист Эрл Мэдисон и басист Артур Дэвис заявили, что им не дали места в оркестре из-за их расы. Комиссия по правам человека города Нью-Йорк не поддержала музыкантов, однако ее члены пришли к выводу, что некоторые аспекты системы приема музыкантов в оркестр функционировали по принципу знакомств и были дискриминационными. Это решение комиссии помогло изменить ситуацию в американских оркестрах и начать борьбу с предубеждениями, из-за которых в них долгое время играли практически исключительно белые мужчины. Нью-Йоркский филармонический оркестр и другие оркестры внедрили практику слепых прослушиваний, чтобы такие факторы, как раса и пол, не могли повлиять на решение жюри. Слепые прослушивания в значительной мере изменили ситуацию. Доля женщин в оркестрах, которая в 1970 году составляла менее 6%, выросла. Сегодня женщины составляют около трети музыкантов Бостонского симфонического оркестра и половину членов Нью-Йоркского филармонического оркестра», — говорится в статье.

Казалось бы, все прекрасно, но автор — белый американец Энтони Томмасини — указывает, что среди 106 музыкантов Нью-Йоркского филармонического оркестра всего один чернокожий, в то время как негры составляют 25% населения города. Отсюда он делает вывод:

«Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, оркестрам необходимо принимать активные меры для того, чтобы бороться с ужасающим расовым дисбалансом в их рядах. Слепые прослушивания стали неприемлемыми».

Его не смущает, что в этом случае упадет профессионализм оркестра, что это будет явная дискриминация белых музыкантов. Главное — ликвидация расового дисбаланса!

А теперь представьте, что случилось бы чудо: какое-нибудь американское СМИ рискнуло бы написать, что в клубах NBA — профессиональной баскетбольной ассоциации — наблюдается огромный расовый дисбаланс, так как количество черных баскетболистов там значительно больше, чем белых, и предложило бы его исправить. Уверен, что уже через считанные часы редакция этого СМИ была бы разгромлена активистами движения Black Lives Matter и ни один из них не понес бы наказания.

США начали становиться расистской страной не только фактически, но и юридически. Los Angeles Times опубликовала статью под названием «As millions protest systemic racism, Californians could soon have chance to restore affirmative action» («Пока миллионы людей протестуют против системного расизма, у калифорнийцев скоро появится шанс получить Закон о приеме меньшинств в университеты»).

В ней сообщается, что Законодательное собрание штата Калифорния приняло закон об отмене поправки 209 к конституции штата, которая звучит так:

«Государство не должно дискриминировать или предоставлять преференциальный режим любому лицу или группе людей по признаку расы, пола, цвета кожи, этнической принадлежности или национального происхождения в сфере государственной службы, государственного образования или заключения государственных контрактов».

Причина ее отмены проста — она мешает ввести квоты для приема в университеты и еще целый ряд льгот для расовых меньшинств. Хотя этот закон еще не вступил в силу и требует утверждения в сенате штата, никто не сомневается, что это произойдет. Во всяком случае против его принятия проголосовали всего два депутата-республиканца. Один из них — Стивен Цой, родившейся в Корее во время японской оккупации — воскликнул во время дебатов:

«Правильно ли получать работу только потому, что ты белый, черный или желтый? Мы говорим о легализации расизма и сексизма. Я приехал в эту страну, чтобы уйти от такого образа мышления».

Зато губернатор штата Гэвин Ньюсом уже публично поддержал отмену поправки.

В Сиэтле белых сотрудников муниципалитета (только белых!) заставили пройти курсы, разработанные для «противодействия внутреннему расовому белому высокомерию». Белых призывают признать, что они расисты, а затем отказаться и попрать свою собственную «белизну». Уже даже просто признав, что ты не прав, можно начать процесс, который когда-нибудь (возможно) приведет к твоему «исправлению».

Результаты действий по внедрению такой политкорректности можно встретить в США на каждом шагу. В 2018 году студентку колледжа из Айовы Молли Тиббетс изнасиловал и убил нелегальный мигрант. Ее отец не только не осудил убийство дочери, но даже набросился с критикой на президента США Дональда Трампа, который сделал это и привел ее смерть как пример опасности, исходящей от нелегальной миграции. Отец девушки заявил:

«Не присваивайте себе душу Молли для продвижения взглядов, которые, по ее мнению, были глубоко расистскими. Нам нужно повернуться к жизни — к жизни Молли, потому что Молли не жертва кого-либо, Молли — мой герой».

Мать жертвы Лора Кордервуд пошла еще дальше и публично выразила сочувствие убийце своей дочери.

Ну, а чемпионами США по политкорректности, очевидно, можно считать семью Эми Биль. Ее в качестве примера приводят множество американских СМИ. Эми Биль была белой активисткой, занимающейся борьбой с расизмом, но это не оценили чернокожие южноафриканцы, которые ее жестоко избили и зарезали. Семья не только публично их простила, но создала некоммерческую организацию для продолжения деятельности дочери и взяла туда на работу одного из убийц.

Страшно и подумать, что станет с тем, кто публично выразит хотя бы сочувствие полицейским, пытавшимся задержать Джорджа Флойда, хотя экспертиза уже установила, что он умер не от их действий, а от передозировки наркотиков, и полицейские невиновны.

В США сейчас происходит уникальное явление: там те, кто провозглашает себя борцами с расизмом, на самом деле стараются создать условия для его установления. Главное — чтобы дискриминации была подвергнута нужная им группа людей. Борцы с белым расизмом активно создают черный, при этом в их рядах немало тех, против кого этот будущий расизм и будет направлен. США любят называть себя «лидером свободного мира», но расизм и свобода — вещи несовместимые.