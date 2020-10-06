В Крыму выявили более 100 новых случаев коронавируса

Симферополь, 6 октября. В Республике Крым зафиксировано 107 новых случаев COVID-19, сообщил на своей странице в соцсети глава региона Сергей Аксенов.

«За 5 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции. 76 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 — при скрининге здорового населения. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5 170 случаев новой коронавирусной инфекции», — сообщил глава.

Это антирекорд региона с начала пандемии. Предыдущий рекорд — 104 случая — был зафиксирован 4 октября.

По словам Аксенова, за сутки все лаборатории республики обследовали 1 393 человека. Выздоровевших за весь период — 3 068 человек.

Ранее стало известно, как власти Крыма решат проблему нехватки воды. Улучшение ситуации с водой в Крыму возможно после 10 октября, когда начнутся дожди. Также глава региона отметил, что за последнюю неделю люди стали меньше обращаться с жалобами на напор и качество воды.