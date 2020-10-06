Зеленский указал на невозможность решить конфликт в Донбассе без России

Киев, 6 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский убежден, что остановить войну в Донбассе невозможно без диалога с Россией. Такую позицию он озвучил в интервью изданию Politico, часть которого приведена на сайте офиса Зеленского.

Глава украинского государства ранее заявлял, что контакты с российским президентом Владимиром Путиным ограничены, но предметны. Он добавил, что хотел бы большей эффективности от таких диалогов.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс — это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — сказал Зеленский.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новое руководство обвинило Россию во «вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергала, пишет Infox.ru. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство вышло из политического и экономического кризиса.