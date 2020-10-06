Российский бизнес готовится к «смерти» из-за вероятного локдауна

Москва, 6 октября. Повторный локдаун из-за коронавируса может привести к банкротству почти половины всех малых и средних предприятий в России, пишет газета «Известия».

Такой сценарий спрогнозировал глава Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. По словам эксперта, в случае введения жестких ограничительных мер российскому бизнесу можно готовиться к смерти.

«Те, кто пережил первую волну, вторую могут не осилить», — подчеркнул он.

Так, закрыться могут до 70% фитнес-клубов. Перспектива повторного локдауна висит как дамоклов меч и над салонами красоты, развлекательными центрами, ресторанами и кафе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повторное введение жестких ограничительных мер в России не планируется.

Напомним, в России за последние сутки зарегистрировали 11 615 новых случаев коронавируса. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве уже введены ограничения для пожилых людей, продлены школьные каникулы. С 5 октября компании обязали перевести 30% своих сотрудников и всех работников старше 65 лет на удаленку.