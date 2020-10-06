Размер МРОТ с 2021 года будет выше прожиточного минимума

Москва, 6 октября. Глава Министерства труда РФ Антон Котяков подчеркнул, что со следующего года размер МРОТ будет увеличиваться быстрее, чем показатель прожиточного минимума, пишет ТАСС.

Руководитель министерства подчеркнул, что разговоры об установлении этих двух параметров велись в течение долгого времени. Было принято решение сделать «разрыв» между величинами в пользу МРОТ.

«При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей», — заявил министр.

Он добавил, что данная инициатива станет одним из способов борьбы с бедностью.

Напомним, что в конце сентября ведомство предложило увеличить в 2021 году размер МРОТ на 5,5%. Таким образом, показатель составит 12 792 рубля. Нововведение коснется почти четырех миллионов граждан.

Помимо МРОТ, по заверениям властей, в следующем году вырастут размеры пенсий и выплат семьям с детьми. Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности кабмина является поддержка социально уязвимых слоев населения.