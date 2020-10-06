В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки

Москва, 6 октября. В России выявлено 11 615 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Случаи заболевания выявили в 83 регионах страны. Из них у 28,3% не было симптомов болезни. Сообщается о 188 летальных исходах. Полностью выздоровели 6252 пациента.

В Москве зафиксировали 4082 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 411 и Московской области — 347. По информации оперштаба, в общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 21 663 человека или 1,75% инфицированных.