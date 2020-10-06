Внучка Гурченко поделилась воспоминаниями о последней встрече с бабушкой

Москва, 6 октября. Внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева вспомнила, как в последний раз встретила свою бабушку. Об этом пишет «Телепрограмма».

Встреча произошла случайно, в 2000-м году, когда Королевой было 12 лет. Она шла из школы мимо станции метро Третьяковская и увидела съемочную группу Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко. Тогда они снимали фильм «Старые клячи». По словам внучки, она не стала подходить к бабушке.

«Зная ее характер, предполагая реакцию, не стала подходить. Понимала, что она настроилась на работу, а я только помешаю ей», — поделилась она.

Также Королева рассказала, что недавно в одном из ночных клубов ей свернула челюсть фотомодель Лара Фрост, которая приревновала к своему парню, музыканту Руслану Дон Греко.

Она заявила, что мужчина, который является старым знакомым, пригласил ее на презентацию своего нового альбома

«Я решила его поздравить, поцеловать в щеку, он меня приобнял. Я вам клянусь: понятия не имела про его отношения с Ларой», — рассказала она в интервью изданию «Дни.ру».

Модель накинулась на нее и стала избивать, в итоге вывихнув челюсть. Как утверждает лечащий врач Королевой Ашот Камалян, бандаж на лице теперь придется носить несколько месяцев.

Ранее внучка актрисы заявила о пропаже украшений Людмилы Гурченко. По словам Королевой, было утрачено сначала дорогое кольцо с бриллиантом, а затем и браслет ручной работы.