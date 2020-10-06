Появилось видео задержания военного РФ по делу о передаче Эстонии гостайны

Смоленск, 6 октября. Видео с задержанием военнослужащего, подозреваемого в госизмене в пользу Эстонии, появилось в Сети. Вместе с фигурантом был задержан и его брат, пишет ТАСС.

На кадрах видно, что спецоперация в Смоленске проходила возле дома военнослужащего, когда он уже собирался открыть дверь подъезда, к нему подбежали бойцы спецназа ФСБ и оперативно задержали. Сопротивления он не оказал.

В Пскове был задержан брат военного, который постоянно проживает в Эстонии.

По версии следствия, фигуранты занимались сбором данных, составляющих государственную тайну. Добытую информацию они передавали спецслужбам прибалтийского государства.

За совершенное преступление виновникам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, помимо этого придется выплатить штраф в размере до полумиллиона рублей.