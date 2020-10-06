Вирусолог назвал сроки выхода на плато по коронавирусу в РФ

Москва, 6 октября. Россия выйдет на плато по коронавирусу уже скоро, и продлится этот период около месяца. Об этом рассказал в интервью РИА Новости вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Очень сложно предсказать, но я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне», — предположил эксперт.

По словам вирусолога, плато, на которое вскоре должна выйти Россия, будет достаточно высокого уровня, поскольку суточные цифры прироста новых случаев будут превышать весенние показатели.

Ранее Роспотребнадзор призвал тех, кто переболел COVID-19, носить маску в общественных местах. В ведомстве отметили, что человек, имеющий антитела к вирусу, может в течение некоторого времени оставаться переносчиком инфекции.