РАН приступила к клиническим исследованиям новой вакцины против COVID-19

Российские ученые приступили к первой фазе клинических исследований цельновирионной вакцины против COVID-19. О том, что разрешение получено от Минздрава России, Федеральному агентству новостей сообщил гендиректор ФНЦИиРИП им. М. П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

«Отличием этой вакцины является использование полного вируса для его представления в вакцину и возможности выработки полного иммунитета. Работа продолжалась три месяца. Мы закончили «доклинику» и получили разрешение на «клинику», — сказал профессор, доктор медицинских наук.

По словам ученого, технологию взяли на вооружение пять мировых компаний, которые трудятся над созданием десятка вакцин против нового коронавируса. Первые наработки принадлежат китайцам.

«С нашей точки зрения, данная вакцина более безопасна к примирению, более апробирована, выдерживает необходимые логистические нормативы, — пояснил он. — Она будет легко перевозиться по «холодовым цепям». Это традиционная вакцина. Таким образом мы создали вакцину от клещевого энцефалита, от желтой лихорадки, антирабическую вакцину (для профилактики бешенства. — Прим. ФАН), и вакцину от полиомиелита. Все эти поколения вакцин являются цельновирионными».

Исследования с участием трех тысяч с лишним добровольцев пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Завершить работу планируется в ноябре.

«У нас есть производственные мощности. Со следующего года мы можем производить эту вакцину», — выразил уверенность Айдар Ишмухаметов.

Если испытания пройдут успешно, новая вакцина обещает стать вторым «массовым оружием» российских ученых против пандемии.

«Мы получили сегодня разрешение на три вакцины. Кто из стран мира этим может похвастаться? Да, идет обсуждение, чему-то не верят, почему? Потому что это огромный рынок, это финансы», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН начальник отдела медицинских наук РАН Валерий Береговых.

Первая и в мире вакцина против нового коронавируса SARS-COV-2 была зарегистрирована в России 11 августа. Ее создателями стали ученые НИЦЭиМ им. Н. Ф. Гамалеи. Клинические испытания проводили ученые Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Минобороны России, которые первыми разработали алгоритм лечения пациентов с СOVID-19.

«Нам есть, чем гордиться! — заявил корреспонденту ФАН начальник госпиталя Евгений Крюков. — В июне мы подали патент на использование пульс-терапиии Метилпреднизолон в дозе 500 мг/1 г в течение трех дней. Разработаны новые схемы лечения пациентов с использованием низкомолекулярных гепаринов, современных отечественных препаратов, Тромбовазим и Ангиовит. Впервые в мире мы опубликовали работы по исследованию функции внешнего дыхания у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Впервые в России мы начали реабилитацию пациентов в красной зоне».

С 14 апреля, когда госпиталь начал принимать пациентов с COVID-19, через лечебное учреждение прошло более 3,5 тысяч пациентов при минимальной летальности, констатировал руководитель.

«16 мая мы опубликовали работу об использовании гормональной терапии в лечении новой коронавирусной инфекцией — раньше, чем британские ученые опубликовали информацию об использовании дексаметазона. По нашему мнению, он менее эффективен. Поэтому российские ученые находятся на передовых позициях в лечении данного заболевания», — рассказал Заслуженный врач России.

Врачи заявляют: медицинская наука заставила разбушевавшегося зверя остановиться. Достижения российских ученых позволили снизить количество «тяжелых» пациентов, исключить их перевод на искусственную вентиляцию легких в федеральных и столичных медицинских клиниках, подчеркнул Евгений Крюков. И, главное, добиться «чрезвычайно низкой» смертности — менее 1%.

«Как ни старались либералы, не смогли до конца разрушить здравоохранение, — торжествует Валерий Береговых. — Вы сравните цифры заболеваемости и смертности в Европе, Америке. У нас наиболее благоприятная ситуация на 100 тысяч населения!»

По данным Росстата, в августе смертность от COVID-19 в России, по сравнению с июлем, снизилась на 36,5%.

«Сегодня есть абсолютная ясность, что делать по диагностике, по лечению, по выпускаемым препаратам, — утверждает Валерий Береговых. — В зависимости от стадии болезни, нашими людьми разработаны уже 19 методических рекомендаций, утвержденных Минздравом. Сегодня уже не вслепую работает любая больница, любой медицинский центр. Есть четкие рекомендации, что делать. Это принципиально важно.

Академик РАН отметил «реальную помощь» стране и здравоохранению специалистов отделения медицинских наук.

«Сочетание полной научно-практической цепочки привело к тем практическим результатам, которые есть. Профилактика у нас разнимается разработкой диагностикумов и вакцин. Клиника занимается вопросами, связанными с определением методик лечения. Теоретическое отделение изучает проблему: что такое COVID-19, как он живет и действует».

С ним согласился российский эпидемиолог Вадим Покровский.

«Очень многие исследования возглавляют члены академии РАН. Может быть, нам усилить роль академии в координации научных исследований, поскольку Институт эпидемиологии в подчинении Роспотребнадзора работает в области эпидемиологии, в институтах клинического направления изучают лечение? Хотелось бы, чтобы эти исследования тесно координировались. Мы увидели, что открывается большой простор для сотрудничества», — предложил академик РАН.

Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета разработали противовирусное лекарство с уникальным действием.