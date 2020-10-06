Миро высказалась о смертельном ДТП с участием финалистки шоу «Холостяк»

Москва, 6 октября. Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на смертельное ДТП в Москве, виновницей которого стала финалистка шоу «Холостяк» с Егором Кридом Виктория Короткова. Своим мнением она поделилась в «ЖЖ».

Вчера автомобиль Mercedes Gelandewagen насмерть сбил пешехода в Москве на Кутузовском проспекте, за рулем иномарки находилась участница телевизионного шоу «Холостяк» Виктория Короткова. По предварительной информации, пешеход мог переходить проспект в неположенном месте.

«25-летняя уроженка Калининграда сделала головокружительную карьеру: понаехала, вступила в отношения раз, потом — два, засветилась на телевидении, рассказала говорящей лошади, как правильно фотографироваться на фоне автомобилей, получила от благодетеля «Гелик» и убила человека», — высказалась Миро.

Блогер добавила, что Короткова «не заметила, как тот перебегал дорогу».

«Каким образом у такой безответственной гражданки оказался в наличии премиальный джип?» — поинтересовалась Лена Миро.

Миро часто язвительно высказывается и комментирует громкие скандалы с участием звезд. Недавно она объяснила, кто подставил певицу Наташу Королеву в скандале со стриптизером Тарзаном. По словам блогера, муж изменил Королевой, однако главное здесь то, что «Наталья изменила себе сама». Лена Миро уверена, что, оправдывая поведение Глушко, певица попала в капкан.