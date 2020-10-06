Асад назвал Эрдогана главным инициатором конфликта в Нагорном Карабахе

Дамаск, 6 октября. Президент Сирии Башар Асад обвинил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Такое заявление сирийский президент сделал в интервью РИА Новости.

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — сказал Асад.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 80-х годов прошлого столетия. Периодически в регионе наблюдается обострение, одно из последних было 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий, сообщил Infox.ru.

Ранее Эрдоган заявил о поддержке вооруженного конфликта в Карабахе и раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, указал НСН. Федеральное агентство новостей разъяснило, почему заявления Эрдогана нарушают нормы международного права и противоречат позиции ООН по вопросу конфликта на Южном Кавказе.