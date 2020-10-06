Потерпевшие по делу Ефремова требуют с актера 3 млн рублей

Москва, 6 октября. Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова требуют компенсацию морального вреда в 3 миллиона рублей, передает ТАСС.

Компенсацию требуют супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова, его брат и сын. Они намерены обратиться в Хамовнический суд.

«Единственным обстоятельством, имеющим правовое значение для разрешения настоящего уголовного дела является реальное возмещение всем потерпевшим морального вреда, причиненного преступлением, совершенным Ефремовым М.О.» — говорится в тексте обращения.

Потерпевшие просят ту же компенсацию, которую назначили старшему сыну погибшего — 1 миллион рублей каждому. Также семья Захарова требует оставить приговор в силе и отклонить жалобу Михаила Ефремова.

Адвокат пострадавших Александр Добровинский заявил, что семья намерена создать фонд имени Захарова, потому и просит компенсировать моральный вред.