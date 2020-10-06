Эксперты назвали самое удобное гражданство для путешествий

Москва, 6 октября. Специалисты выяснили, что новозеландское гражданство оказалось самым удобным для путешествий. Об этом пишут на сайте аналитической компании Passport Index.

Так, обладатели этого гражданства могут беспрепятственно посещать 129 стран мира во время пандемии коронавируса. Этот показатель выше, чем у Германии, Ирландии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Японии, Южной Кореи и Австралии. Граждане этих стран могут посещать без специальных документов и ограничений 128 стран.

Также выяснилось, что власти Новой Зеландии достигли определенных договоренностей с Австралией, после чего новозеландцам разрешили пересекать границу соседнего государства без обязательного соблюдения карантина.

Отмечается, что во время первой волны коронавирусной инфекции жители Новой Зеландии могли посещать только 80 государств. Однако теперь представитель компании Passport Index Грант Богосян отметил, что правительство страны отлично справилось с пандемией, о чем свидетельствует позиция, занимаемая Новой Зеландией.

Ранее аналитики назвали стоимость самых дорогих билетов на самолет и поезда в сентябре 2020 года. Например, стоимость самого дорогого авиабилета в этом сентябре оценивалась в 265 тысяч рублей по маршруту Москва — Алтай и обратно. А самой дорогой поездкой на поезде стало путешествие из Петербурга в Москву. Билет в одну сторону обошелся в 63,4 тысячи рублей.