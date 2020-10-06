Маск назвал правильным решение Роскосмоса создать ракету «Амур»

Москва, 6 октября. Основатель компании SpaceX Илон Маск считает правильным решение Роскосмоса приступить к разработке ракеты многоразового использования. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это шаг в правильном направлении», — написал Маск.

Он также отметил, что Роскосмос должен стремиться к полной реализации программы, которая позволит создать полностью возвращаемую ступень ракеты «Амур», к 2026 году.

По его словам, говорить о безусловном успехе можно будет в том случае, если удастся добиться минимизации цены за тонну при выведении полезной нагрузки на орбиту Земли.

«Иначе в лучшем случае ракета займет нишевый рынок», — подчеркнул Маск.

Он добавил, что создание ракеты больших размеров положительно отразится на экономической выгоде.

Напомним, что Роскосмос и Ракетно-космический центр «Прогресс» 5 октября подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане «Амур». Запуск с космодрома Восточный в Амурской области намечен на 2026 год.